Одягатися, як улюблений герой чи героїня! Розбираємо стиль культового серіалу Друзі

Друзі — серіал на всі випадки життя. Він завжди актуальний, навіть за десятки років нам цікаво і потішно спостерігати за життям шести друзів. Воно веселе, часом складне, але кожному зрозуміле, адже схожі ситуації могли траплятися з кожним із нас.

Але цей серіал популярний також тому, що стильний. За одну серію кожен із героїв змінював кілька нарядів, Рейчел могла за 20 хвилин серії з’явитися у шести різних образах.

Серіал Друзі можна назвати гідом по моді та трендах 1990-х років. Адже костюмери серіалу брали найкраще з доби, але правильно впроваджували тренди під характер та стиль життя кожного героя.

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На екрані ми можемо побачити популярні тоді білі майки у поєднанні зі звичайними джинсами, сукні у білизняному стилі, шльопанці на платформі, “татові” кросівки та багато іншого. Сьогодні ми розповімо про стиль серіалу друзі. Ти дізнаєшся про головні елементи гардероба Рейчел, Моніки, Фібі, Росса, Джої, Чендлера, а також як повторити їхні образи.

Десять сезонів — 20 000 нарядів

Художниця костюмів серіалу Дебра Макгуайр розповіла в одному з інтерв’ю, що для знімань вона купувала близько 75 нарядів на тиждень, кожен персонаж носив від двох до десяти нарядів за серію, а всього було випущено 236 епізодів. Жінка не може назвати точну цифру, але проводить легкі математичні розрахунки.

— У нас іноді було дев’ять днів у сценарії, кожному із шести персонажів по костюму — це 54 вбрання, плюс приблизно три запрошені зірки та ще 27 костюмів, що складає 81 костюм у серії! 24 серії за сезон і виходить майже 2000, які множимо на десять та отримуємо 20 000 костюмів за всі сезони, — пояснює Дебра.

Образи для героїв серіалу було складено настільки грамотно, що їх відтворюють навіть зараз. А мода потроху повертатиметься до культових дев’яностих. Деякі дизайнери впроваджують елементи тих років у колекції. Тож розпочнімо розбирати стиль Друзів.

Як одягатися в стилі Моніки Геллер

Свого часу Моніка Геллер не дотягувала до звання головної модниці. Але саме зараз її гардероб та образи називають уособленням моди 1990-х.

Моніка — охайна, акуратна, педантична, працює шеф-кухарем, завжди стежить за порядком і все контролює. Це все відображається на її гардеробі.

Він зосереджений на базових предметах із класичними принтами або візерунками: сукні з квітковим малюнком, одяг з ґудзиками, прямі джинси, комбінезони, трикотаж та денім.

Крім того, Моніка любить простий, практичний одяг. Вона одночасно виглядає акуратно та елегантно. Її образи сміливо можна повторювати у повсякденному житті.

Її фірмовим вбранням можна назвати білу накрохмалену блузу, джинси на високій талії та червону помаду. Це все віддає завжди актуальною американою.

До речі, Моніка любить червоний колір не лише у помаді. Вона часто з’являється у речах цього кольору: від купальників до гарної вечірньої сукні.

Тому червоний однозначно колір Моніки Геллер.

Одягатися, як улюблений герой чи героїня! Розбираємо стиль культового серіалу Друзі / 2 Фотографії

Якщо простежити за дівчиною від першого до останнього сезону. Можемо помітити, як змінюється її стиль. На початку серіалу вона дотримується андрогінного стилю, часто вибираючи класичні джинси Mom та обтислий верх, може розбавляти це вільними чоловічими сорочками.

З зачіски вона вибирає каре та піксі, але потім їх змінюють натуральні локони. Іноді вона віддає належне моді 1970-х і вдягає квіткові сукні та спідниці, смугасті топи та теплі водолазки з високим горлом.

Як одягатися в стилі Рейчел Грін

Повторити образи Рейчел Грін намагалися багато дівчат. Вона стала головним трендсеттером серіалу. У перших сезонах вона носила стрижку, яка так сподобалася мільйонам, що вона навіть отримала таку назву — стрижка Рейчел. Але згодом, з розвитком та дорослішанням персонажа стрижка змінилася.

Рейчел була багатою дівчинкою, яка втратила все і вчилася жити на самостійно зароблені гроші. Спочатку вона працювала офіціанткою, а потім — в офісі одного з найпопулярніших і найдорожчих брендів Ralph Lauren. Звісно, стиль героїні з роками змінювався і ставав дедалі офіційнішим та вишуканішим.

Для домашнього одягу Рейчел віддає перевагу джинсовим комбінезонам, oversize-світшотам, футболкам поверх лонгслівів і сорочкам з чоловічого плеча. Але вона славиться також своїми жіночними образами, що містять міні-спідниці й короткі кроп-топи. Останні дуже полюбилися дівчатам, тому закріпилися у гардеробах багатьох модниць.

Але з кар’єрним зростанням на зміну молодіжним образам приходять суворіші костюми. Рейчел дедалі частіше можна побачити у блузках, костюмах, чоботях на зручному підборі.

Волосся завжди в акуратній зачісці, і дедалі більше речей стає чорного, коричневого або сірого кольорів. А улюблені сині та зелені залишаються у ранніх сезонах і з’являються рідше.

До речі, не можемо не згадати, що у рамках колаборації з кінокомпанією Warner Bros Ralph Lauren випустили колекцію одягу, яку присвятили Рейчел. Адже в серіалі вона кілька років працювала у компанії, а сам знаменитий дизайнер навіть мав камео в одній із серій.

Колекцію випустили на 25-річчя серіалу Друзі, туди колекцію увійшли предмети з лінійок Polo та Lauren Ralph Lauren: водолазки, вовняні светри, картаті та замшеві міні- та міді-спідниці та інші. А традиційні ділові образи представлені у вигляді блейзерів, костюмів у смужку та аксесуарів на кшталт кінного спорту.

Стиль Фібі Буффе із серіалу Друзі

Фібі — один із яскравих персонажів серіалу. Здається, вона усюди бачить позитив, добро, захищає права тварин. Вона здається дивною, але її усі люблять.

Стиль Фібі із серіалу Друзі поєднує в собі елементи бохо та хіпі-естетики, вона завжди має яскравий вигляд на тлі інших, які одягнені більш “скромно” та “нудно”. Можна сказати, що вона носить фестивальні образи у повсякденному житті. А найяскравішим елементом гардероба є її помаранчева шуба. Вона — веган, тому не носила речей зі справжньої шерсті, але завжди знаходила їм альтернативу.

Також вона часто носила чокери, які в останні роки набули нової хвилі популярності. Речі її гардероба мають незвичайні текстури, вінтажні костюми, барвисті візерунки та багато різних прикрас.

До речі, не менш цікавими та яскравими є зачіски Фібі. Це і звичайні кучері, і зібраний хвіст, і гарні коси, а також різні гульки. Не обійтися і без гарних шпильок. Навіть стилісти серіалу наголошували, що з гардеробом Фібі вони найчастіше експериментували.

Але Фібі може також бути серйозною. У неї є формальні костюми, головним елементом яких завжди є довга спідниця.

Стиль Росса Геллера

У колективі друзів Росс Геллер — це власний ботанік. Він — палеонтолог, займається викладанням, тому більшість його гардеробу “професорська” — блейзери й oversize-сорочки. Він носив надто вільні джинси на той момент, але зараз вони у трендах.

Рос — брат Моніки, він також завжди мав охайний вигляд, причісував волосся, носив багато твіду та вельвету, а також мав латки на ліктях.

Попри те, що Росс був таким собі зубрилом, він не боявся експериментувати та змінюватися. Згадаймо лише його відбілювання зубів, похід до солярію, рожевий светр чи чорні шкіряні штани. Часто його експерименти в стилі не схвалювала Рейчел і жартувала з нього. Але за сміливість йому окремий плюс.

Стиль Джої Тріббіані із серіалу Друзі

Джої постійно намагався знайомитися з дівчатами, тому він завжди намагався мати гарний вигляд. У повсякденному житті він носив шкіряні куртки, під якими були заправлені футболки та майки.

Також актор-початківець любив синельні светри й фланелеві сорочки. Саме ці речі відображали його бік актора. Адже так він ходив на проби. Але також є й інша частина гардероба, яку складають світшоти, толстовки та інші спортивні елементи.

Стиль Чендлера Бінга із серіалу друзі

Чендлер Бінг — офісний працівник, тому в його гардеробі багато сорочок, краваток, штанів. Але він не дуже любив свою роботу, що позначається на його зовнішньому вигляді: вільні сорочки, закочені рукави, краватки, що низько звисають.

Чендлер носив багато твіду, поєднував сорочки із жилетками, що віддавало стилем 1940-х років. Також носив водолазки, футболки з принтами поверх світшотів і віддавав перевагу вільним сорочкам для боулінгу разом із класичними джинсами.

Кольорова палітра його гардеробу практично непомітна, стримана, вся у вінтажному стилі. У повсякденному житті образи героя виглядають елегантно, хоча він і не відрізняється великою охайністю як Росс.

Зараз образи Чендлера Бінга копіюють не лише хлопці, а й дівчата. Вони беруть його кольорову гаму, сорочки, світшоти та інше. Тож можна сміливо експериментувати.

Усі герої серіалу Друзі вдало поєднували кольори у своїх образах, що робили зовнішній вигляд кращим. Раніше ми розповідали, як правильно підібрати ідеальні кольори для свого гардероба.

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