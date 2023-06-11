Жизнь со стомой — не приговор! Что это такое, зачем нужно и какие особенности использования

Стома — это медицинский термин, вызывающий много вопросов и часто непонятный для тех, кто не сталкивался с ним лично. Это слово, которое может вызвать страх или неудобство.

Но пришло время развеять все мифы, которые бушуют вокруг этой темы! В этом материале мы расскажем, что такое стома, как работают стомные мешки и историю женщины, которая жила со стомой четыре месяца и поделилась своим опытом.

Что такое стома

Стома — это искусственное отверстие, которое хирург создает для выведения кала или мочи из органов пищеварения. Этот мешок прикрепляется после операции, которая называется стомирование.

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Это может быть временным или постоянным решением, которое зависит от конкретного медицинского состояния.

Заметим, что стома не имеет запирающего аппарата, поэтому человек не чувствует позывов и не контролирует процесс опорожнения.

Виды стом

Существует несколько основных видов стом:

Колостома: выход в кишечнике, сделанный в области толстой кишки. Илеостома: выход в кишечник, сделанный в области тонкой кишки. Уростома: искусственный выход для мочи, созданный после удаления мочевого пузыря.

В первых двух случаях мешок собирает кал, а при уростоме — мочу.

Принцип работы стомных мешков

Как рассказывают специалисты сайта Verywell Health, мешок имеет отверстие, похожее на пончик. И вокруг этого отверстия есть клей, на который собственно и крепят мешок к стоме.

Вся система позволяет моче или калу естественным образом собираться в мешок. Пользователю не нужно ничего делать, чтобы поместить содержимое в мешок.

Стомный мешок устойчив к запахам и герметично закрыт, чтобы предотвратить протекание.

Стома — это навсегда?

На самом деле, не всегда. Все зависит от состояния здоровья человека и причины установления стомы.

Поговорим подробнее о случаях, когда стома — это постоянное решение и когда — временное.

Постоянная стома нужна в случае, когда болезнь или состояние все время повреждает кишечник или прямую кишку. Пораженную кишку удаляют, а стомный мешок становится постоянной частью жизни.

Что касается временной стомы, ее создают для того, чтобы дать организму время на восстановление после хирургического вмешательства. Например, если часть кишечника была удалена или лечится в результате болезни или травмы, стома может быть создана, чтобы обойти эту область и дать ей время на восстановление. Когда восстановление завершено, стому можно закрывать и возвращаться к привычной жизни.

Как жить со стомой: рассказ женщины об этом опыте

Жизнь со стомой — опыт не из простых, о котором мало кто рассказывает и это часто остается за кулисами наших повседневных разговоров. Мало кто из нас может представить, каково это — жить с этим медицинским состоянием, которое меняет жизнь.

Но недавно историю своей жизни со стомой Юлия Ярмоленко выложила в соцсети. Женщина в подробностях рассказала о личном опыте жизни со стомой.

Подробнее об этом она рассказала в интервью Фактам ICTV.

Как все началось

Юлия рассказывает, что попала в больницу с перитонитом (воспалительный процесс в брюшине). Причем не в родном городе Харькове, а в Полтаве, куда ее семья выехала после начала полномасштабного вторжения.

В больнице впоследствии выяснилось, что у женщины произошел разрыв кишки, а поэтому стомирование — это единственный метод, который позволял сохранить жизнь Юлии. Семья и близкие люди знали об этом, поэтому просто радовались, что женщина осталась жива.

О проблемах, с которыми столкнулась Юлия после установки стомы

В Полтаве никто из медперсонала мне не мог объяснить о гигиене и уходе. Более того: пять дней отказывались менять мешок, убеждая, что с ним можно ходить семь дней, — рассказывает Юлия.

Но на самом деле, мешок нужно менять ежедневно, а иногда даже чаще.

Также врачи не могли дать определенных рекомендаций по диете, сказав, что ограничений нет и главное избегать продуктов, вызывающих газообразование.

Поэтому Юлии пришлось самостоятельно, методом проб и ошибок разбираться, что ей можно есть, а от чего нужно воздерживаться. Она это понимала, когда ела что-то, что ей не подходит, и ей становилось плохо, а мешочек наполнялся жидкостью, что было неприятно и вызывало неудобства.

Женщина вспоминает, что однажды съела мандарин, после чего ей неделю было нехорошо. Тогда она поняла, что цитрусы — табу.

Таким образом Юлии и удалось за несколько недель создать список продуктов, которые она могла потреблять. Среди них: отварной рис, отварное нежирное куриное мясо, отварная рыба.

Также женщина рассказывает, что ей очень помогло энтеральное питание. Оно похоже на детское питание и очень помогает в послеоперационный период.

Еще одной важной вещью является вода. Она очень помогала Юлии избавиться от запоров и твердого кала, которые значительно ухудшают самочувствие.

Как часто нужно менять мешок

Это зависит от того, сколько человек потребляет пищи. Женщина рассказывает, что в начале ей было достаточно и одного раза в сутки, поскольку ела она редко. А уже после того, как появился аппетит, нужно было менять мешочек дважды в сутки.

Также она делится приобретенными знаниями, что мешочек советуют менять каждый раз, как он наполняется на треть. Это нужно из-за того, что стомный мешок становится тяжелее, может пропускать неприятный запах и повреждать кожу.

В Украине бесплатно выдают один калоприемник в сутки, но его можно приобрести за 40-70 грн за одну штуку.

Юлия рассказывает, что имела возможность покупать дополнительные средства и тратила на это в месяц по 4000-5000 грн. Это были не только стомные мешки, но и нужные герметики, спреи, нейтрализаторы запаха, порошки.

Ярмоленко делится, что после публикации поста в соцсети, на него откликнулось немало людей, столкнувшихся с похожей проблемой. Они поделились собственным опытом и навыками с женщиной, которые помогли ей решать новые для нее проблемы.

Выделяет ли мешок неприятный запах

В хороших калоприемниках есть фильтр, через который отходят газы, но уже без запаха.

Кроме того, лучше отказаться от потребления пищи, имеющей специфический аромат. Например, лук, сыр, яйца, фасоль, капуста, различные приправы.

Юлия говорит, что бывали случаи, когда и она слышала неприятный запах, особенно утром из-под одеяла. Именно поэтому женщина старалась перед сном всегда менять мешочек.

Об ограничениях со стомой

Вообще, никаких ограничений кроме питания и нет. Разве что поднимать тяжелые вещи.

Также она добавляет, что под одеждой калоприемник незаметен, а значит, если ты не захочешь — никто и не будет знать о твоей проблеме.

О сексе

Если есть сексуальное желание — от секса отказываться не нужно ни женщинам, ни мужчинам. Стома никоим образом не мешает. Главное, как и всегда, принять душ и сменить мешочек, чтобы он был пустым.

Чтобы зафиксировать калоприемник и он не мешал — можно надеть боди или майку.

Юлия рассказывает, единственное, что может испортить этот процесс — характерный звук выхода газов. Он никак не контролируется, а поэтому нужно заранее обсудить с партнером этот вопрос, чтобы избежать неудобств.

Советы для тех, кому только поставили стому

Ярмоленко делится, что всем, кому недавно поставили стому, нужно искать информацию об этом. Также нужно найти стомотерапевта — врача, специализирующегося на этой теме.

Юлии сейчас уже сняли стому, а на четвертый день после операции она уже пошла в кинотеатр.

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