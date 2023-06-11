Життя зі стомою — не вирок! Що це таке, навіщо потрібно та які є особливості використання

Стома — це медичний термін, що викликає багато запитань та часто незрозумілий для тих, хто не стикався з нею особисто. Це слово, що може викликати страх або незручність.

Але настав час розвіяти всі міфи, що вирують довкола цієї теми! У цьому матеріалі ми розповімо, що таке стома, як працюють стомні мішки та історію жінки, яка жила зі стомою чотири місяці й поділилася своїм досвідом.

Що таке стома

Стома — це штучний отвір, який хірург створює для виведення калу або сечі з органів травлення. Цей мішок прикріплюється після операції, яка називається стомування.

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Це може бути тимчасовим або постійним рішенням, яке залежить від конкретного медичного стану.

Зауважимо, що стома не має замикального апарату, тому людина не відчуває позивів і не контролює процес випорожнення.

Види стом

Існує кілька основних видів стом:

Колостома: вихід в кишківнику, зроблений в області товстої кишки. Ілеостома: вихід в кишківнику, зроблений в області тонкої кишки. Уростома: штучний вихід для сечі, створений після видалення сечового міхура.

У перших двох випадках мішок збирає кал, а при уростомі — сечу.

Принцип роботи стомних мішків

Як розповідають спеціалісти сайту Verywell Health, мішок має отвір, що схожий на пончик. І навколо цього отвору є клей, на який власне й кріплять мішок до стоми.

Вся система дозволяє сечі або калу природним чином збиратися в мішок. Користувачеві не потрібно нічого робити, щоб помістити вміст у мішок.

Стомний мішок стійкий до запахів і герметично закритий, щоб запобігти протіканню.

Стома — це назавжди?

Насправді, не завжди. Усе залежить від стану здоров’я людини та причини встановлення стоми.

Поговорімо детальніше про випадки, коли стома — це постійне рішення та коли — тимчасове.

Постійна стома потрібна у випадку, коли хвороба або стан постійно пошкоджує кишківник або пряму кишку. Уражену кишку видаляють, а стомний мішок стає постійною частиною життя.

Щодо тимчасової стоми, її створюють для того, щоб дати організму час на відновлення після хірургічного втручання. Наприклад, якщо частина кишківника була видалена або лікується внаслідок хвороби чи травми, стома може бути створена, щоб оминути цю область і дати їй час на відновлення. Коли відновлення завершено, стому можна закривати й повертатися до звичного життя.

Як жити зі стомою: розповідь жінки про цей досвід

Життя зі стомою — досвід не з простих, про який мало хто розповідає і це часто залишається за кадром наших повсякденних розмов. Мало хто з нас може уявити, як це — жити з цим медичним станом, що змінює життя.

Та нещодавно історію свого життя зі стомою Юлія Ярмоленко виклала в соцмережі. У ньому жінка в подробицях розповіла про особистий досвід життя зі стомою.

Детальніше про це вона розповіла в інтерв’ю Фактам ICTV.

Як усе почалося

Юлія розповідає, що потрапила до лікарні з перитонітом (запальний процес в очеревині). До того ж не у рідному місті Харкові, а у Полтаві, до якої її родина виїхала після початку повномасштабного вторгнення.

У лікарні згодом з’ясувалося, що у жінки стався розрив кишки, а тому стомування — це єдиний метод, який дозволяв зберегти життя Юлії. Родина та близькі люди знали про це, тому просто раділи, що жінка залишилася живою.

Про проблеми, з якими стикнулась Юлія після встановлення стоми

У Полтаві ніхто з медперсоналу мені не міг пояснити про гігієну і догляд. Ба більше: п’ять днів відмовлялися міняти мішок, переконуючи, що з ним можна ходити сім днів, — розповідає Юлія.

Але насправді мішок потрібно змінювати щодня, а інколи навіть частіше.

Також лікарі не могли дати певних рекомендацій щодо дієти, сказавши, що обмежень немає і головне уникати продуктів, що спричиняють газоутворення.

Тому Юлії довелося самостійно, методом спроб та помилок розбиратися, що їй можна їсти, а від чого потрібно утримуватись. Вона це розуміла, коли їла щось, що їй не підходить, і їй ставало погано, а мішечок наповнювався рідиною, що було неприємно і спричиняло незручності.

Жінка пригадує, що одного разу з’їла мандарину, після чого їй тиждень було недобре. Тоді вона зрозуміла, що цитруси — табу.

Таким чином Юлії й вдалося за кілька тижнів створити список продуктів, які вона могла споживати. Серед них: відварений рис, відварене нежирне куряче м’ясо, відварена риба.

Також жінка розповідає, що їй дуже допомогло ентеральне харчування. Воно схоже на дитяче харчування і дуже допомагає у післяопераційний період.

Ще однією важливою річчю є вода. Вона дуже допомагала Юлії позбутися від закрепів та твердого калу, які значно погіршують самопочуття.

Як часто потрібно змінювати мішок

Це залежить від того, скільки людина споживає їжі. Жінка розповідає, що на початку їй було достатньо й одного разу на добу, оскільки їла вона рідко. А вже після того, як з’явився апетит, потрібно було змінювати мішечок двічі на добу.

Також вона ділиться набутими знаннями, що мішечок радять змінювати щоразу, як він наповнюється на третину. Це потрібно через те, що стомний мішок стає важчим, може пропускати неприємний запах та пошкоджувати шкіру.

В Україні безкоштовно видають один калоприймач на добу, але його можна придбати за 40-70 грн за одну штуку.

Юлія розповідає, що мала можливість купувати додаткові засоби і витрачала вона на це в місяць по 4000-5000 грн. Це були не лише стомні мішки, а й потрібні герметики, спреї, нейтралізатори запаху, порошки.

Ярмоленко ділиться, що після публікації допису в соцмережі, на нього відгукнулося чимало людей, що стикнулися зі схожою проблемою. Вони поділилися власним досвідом та навичками з жінкою, які допомогли їй вирішувати нові для неї проблеми.

Чи виділяє мішок неприємний запах

У хороших калоприймачах є фільтр, через який відходять гази, але вже без запаху.

Крім того, краще відмовитися від споживання їжі, що має специфічний аромат. Наприклад, цибуля, сир, яйця, квасоля, капуста, різні приправи.

Юлія каже, що бували випадки, коли й вона чула неприємний запах, особливо вранці з-під ковдри. Саме тому жінка старалася перед сном завжди змінювати мішечок.

Про обмеження зі стомою

Взагалі, жодних обмежень, окрім харчування, немає. Хіба що не можна піднімати важкі речі.

Також жінка додає, що під одягом калоприймач непомітний, а отже, якщо ти не захочеш — ніхто й не знатиме про твою проблему.

Про секс

Якщо є сексуальне бажання — від сексу відмовлятися не потрібно ані жінкам, ані чоловікам. Стома жодним чином не заважає. Головне, як і завжди, прийняти душ і змінити мішечок, щоб він був порожнім.

Щоб зафіксувати калоприймач і він не заважав — можна вдягнути боді чи майку.

Юлія розповідає, єдине, що може зіпсувати цей процес — характерний звук виходу газів. Він ніяк не контролюється, а тому потрібно заздалегідь обговорити з партнером чи партнеркою це питання, щоб уникнути незручностей.

Поради для тих, кому лише поставили стому

Ярмоленко ділиться, що всім, кому нещодавно поставили стому, потрібно шукати інформацію про це. Також потрібно знайти стомотерапевта — фахівця, що спеціалізується на цій темі.

Юлії нині вже зняли стому, а на четвертий день після операції вона вже пішла у кінотеатр.

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