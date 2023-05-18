Только без йода и зеленки! Как убрать бородавку и можно ли сделать это в домашних условиях

Бородавка — это образование на теле, внешне напоминающее узелок или прыщ. Оно доброкачественное. Чаще всего бородавки образуются по одной и имеют маленький размер. Однако иногда они появляются группами, бывают большими и причиняют дискомфорт. Читай в нашем материале, как убрать бородавку и можно ли это сделать самостоятельно.

Как убрать бородавку: методы лечения

Бородавки — безопасные образования, поэтому, если они тебе не мешают, их можно не убирать. Однако если тебе не нравится эстетически или они приносят дискомфорт, убрать их можно.

Особенно важно обращать внимание на бородавки на ногах. Из-за постоянного контакта и трения они могут стать злокачественными, поэтому такие нужно убирать в первую очередь. Обращай внимание и на те, которые меняют размер, цвет и количество.

Чаще всего они появляются на руках, ведь именно там наибольшее количество порезов и микротравм. Убрать этот вирус навсегда невозможно, он подобен герпесу. Потому бороться можно локально.

Причины появления бородавок: слабый иммунитет, гормональные изменения (часто у подростков), авитаминоз и несбалансированное питание, плохая гигиена, неудобная обувь.

Убрать бородавки можно следующими процедурами:

Лазером;

радиоволнами;

криодеструкцией;

электрокоагуляцией;

хирургическим вмешательством.

Способ вмешательства рекомендует врач-дерматолог. Для начала нужно пройти консультацию у него.

Чаще всего врачи советуют убирать бородавки лазером. Этот способ быстрый, бескровный и эстетически оправданный, ведь после него не остаются рубцы и шрамы.

Можно ли убрать бородавку в домашних условиях

Иногда в интернете можно увидеть способы, как убрать бородавку в домашних условиях. Однако это опасно, ведь можно внести инфекцию, и такие способы часто болезненны, оставляют шрамы, провоцируют кровотечение и аллергические реакции.

Поэтому заниматься самолечением не следует, нужно начать с посещения дерматолога, который посоветует оптимальный вариант борьбы против бородавок.

Среди вариантов домашнего лечения безопасны только противовирусные и противовоспалительные мази. Их можно приобрести в аптеке без рецепта. Также есть специальные аптечные препараты от бородавок.

Использовать кислоты и другие растворы, не предназначенные именно для бородавок, категорически нельзя, ведь есть риск превращения бородавки в злокачественную.

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