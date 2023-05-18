Здоров'я та краса

Тільки без йоду та зеленки! Як прибрати бородавку та чи можна зробити це в домашніх умовах

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 18 Травня 2023, 21:30
Як прибрати бородавку: методи лікування
Фото: Depositphotos

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