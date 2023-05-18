Тільки без йоду та зеленки! Як прибрати бородавку та чи можна зробити це в домашніх умовах

Бородавка — це утворення на тілі, яке зовні нагадує вузлик чи прищ. Вони є доброякісними. Найчастіше бородавки утворюються поодинці і мають маленький розмір. Однак інколи вони з’являються групами, бувають великі та завдають дискомфорту. Читай у нашому матеріалі, як прибрати бородавку і чи можна зробити це самостійно.

Як прибрати бородавку: методи лікування

Бородавки — безпечні утворення, тому якщо вони тобі не заважають, їх можна не прибирати. Однак якщо тобі не подобається естетично або вони завдають дискомфорту, прибрати їх можна.

Особливо важливо звертати увагу на бородавки на ногах. Через постійний контакт та тертя вони можуть стати злоякісними, тому такі потрібно прибирати першочергово. Звертай увагу і на ті, що змінюють розмір, колір та кількість.

Найчастіше вони з’являються на руках, адже саме там найбільша кількість порізів та мікротравм. Прибрати цей вірус назавжди неможливо, він подібний до герпесу. Тому можна боротися локально.

Причинами появи бородавок є: слабкий імунітет, гормональні зміни (часто у підлітків), авітаміноз та незбалансоване харчування, погана гігієна, незручне взуття.

Прибрати бородавки можна такими процедурами:

Лазером;

радіохвилями;

кріодеструкцією;

електрокоагуляцією;

хірургічним втручанням.

Спосіб втручання рекомендує лікар-дерматолог. Спершу потрібно пройти консультацію в нього.

Найчастіше лікарі радять прибирати бородавки лазером. Цей спосіб швидкий, безкровний та естетично виправданий, адже після нього не залишаються шрами та рубці.

Чи можна прибрати бородавку в домашніх умовах

Іноді в інтернеті можна побачити способи, як прибрати бородавку в домашніх умовах. Однак це небезпечно, адже можна внести інфекцію, та такі способи часто є болючими, залишають шрами, провокують кровотечу та алергічні реакції.

Тому займатися самолікуванням не слід, потрібно розпочати з відвідування дерматолога, який порадить тобі оптимальний варіант боротьби проти бородавок.

Серед варіантів домашнього лікування безпечними є лише противірусні та протизапальні мазі. Їх можна придбати в аптеці без рецепта. Також є спеціальні аптечні препарати від бородавок.

Використовувати кислоти та інші розчини, не призначені саме для бородавок, категорично не можна, адже є ризик перетворення бородавки на злоякісну.

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