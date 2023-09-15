Шотландские мотивы, легкость перьев. Какие платья будут в тренде осень-зима 2023/24

Осень уже в полную силу проявила свой характер: окутала нас прохладой, умыла сентябрьскими дождями и озолотила деревья вокруг. Самое время одевать тёплую одежду и выходить на прогулку с горячим напитком в руках. Если ты ещё не нашла трендового, красивого, а главное — комфортного платья на осень-зиму 2023/24, тогда читай наш материал.

Какие тренды платьев на период осень-зима 2023-2024 годов, рассказываем тебе дальше.

Тренды платьев осень-зима 2023/24

Если тренды осени-зимы 2022 года вернули нас в далекие 1980, 1990 или 2000 годы, то в этом году мода снова идет в ногу со временем. Крой, фактура, материалы и цвета — все сейчас говорит об удобстве и особенностях.

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В этом году трендовыми будут как известные нам платья в бельевом стиле и с кружевом, так и вязаные, кэжуал, стёганые и другие.

Узоры и цветы

В прошлом сезоне украинки предпочитали большие узоры на своих платьях, выбирали, чаще всего, цветы и асимметрию.

Осень-зима 2023/24 годов диктует новый тренд: аккуратные, маленькие, изящные цветы на платьях. Лучше — 3D букеты. Такие варианты платьев этого сезона предлагает Chanel, Prada, Lavnin.

Графически структурированные, выделенные плечи

В продолжение пришедшей к нам несколько сезонов назад тренда асимметрии сейчас гиганты моды в мире предлагают твоему вниманию платье с асимметрией вокруг плеч. Как вариант — платье с одним плечом.

Во время презентации трендов соответствующие предложения представили Louis Vuitton, Alexander McQueen и Bottega Veneta.

Материалы можно выбирать по собственному вкусу. В этом году в тренде плюшевые ткани, кожа и трикотаж.

Шотландские мотивы

Клетчатые рубашки уже не пользуются такой популярностью, как раньше. А вот клетчатые платья в стиле шотландских мотивов — на пике славы.

Адаптированные к стилю гранж и панк, платья с шотландскими узорами дополнят твой осенний гардероб.

Лучше всего это течение переосмыслили Vivienne Westwood и Burberry.

Живописные пейзажи

Да, это едва ли не единственный тренд, который возвращается к нам из прошлого. Если в твоем шкафу ещё лежат платья или любые вещи с принтами-картинами саванн, лесов, морей — доставай, это наш новый-старый тренд!

В общем, выбирай яркие принты, однако желательно — без животных. Предпочитай естественные пейзажи.

Шотландские мотивы, легкость перьев. Какие платья будут в тренде осень-зима 2023/24 / 3 Фотографии

Маленькие черные платья… с изюминкой

Маленькие черные платья действительно никогда не покинут наш гардероб — вечная классика переосмысливается и живет уже не один десяток лет.

Этой зимой маленькие черные платья подтвердят свой статус модной аксиомы благодаря графическим образам Alexander McQueen, Loewe и Louis Vuitton. Выбирай необычные корсеты, вырезы и формы своих платьев.

Перья

Перья много не бывает! Поэтому в этом сезоне на важные мероприятия смело выбирай перьевое декорирование.

Такой образ представили на показах Valentino, Gucci и Loewe.

Шотландские мотивы, легкость перьев. Какие платья будут в тренде осень-зима 2023/24 / 4 Фотографии

Также в моде этого сезона будут платья в стиле 1950 лет, бельевые, кожаные, платья в стиле total denim и горошек. Об этом и других трендах осени-зимы 2023/24, мы подробно рассказывали в нашем другом материале.

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