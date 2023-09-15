Шотландські мотиви, легкість пір’їни. Які сукні будуть у тренді осінь-зима 2023/24

Осінь вже у повну силу проявила свій характер: огорнула нас прохолодою, вмила вересневими дощами та озолотила дерева навколо. Саме час одягати теплий одяг та виходити на прогулянку з гарячим напоєм у руках. Якщо ж ти ще не знайшла трендової, красивої, а головне — комфортної сукні на осінь-зиму 2023/24, тоді читай наш матеріал.

Які тренди суконь на період осінь-зима 2023-2024 років, розповідаємо тобі далі.

Тренди суконь осінь-зима 2023/24

Якщо тогорічні тренди осені-зими 2022 повернули нас у далекі 1980, 1990 чи 2000 роки, то цьогоріч мода знову йде в ногу з часом. Крій, фактура, матеріали та кольори — все нині говорить про зручність та особливість.

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Цього року трендовими будуть як відомі нам сукні у білизняному стилі та з мереживом, так і в’язані, кежуал, у рубчик та інші.

Візерунки та квіти

Минулого сезону українки віддавали перевагу великим візерункам на своїх сукнях, обирали, найчастіше, квіти та асиметрію.

Осінь-зима 2023/24 років диктує новий тренд: акуратні, маленькі, витончені квіти на сукнях. Краще — 3D букети. Такі варіанти суконь цього сезону пропонує Chanel, Prada, Lavnin.

Графічно структуровані, виділені плечі

У продовження тренду асиметрії, що прийшла до нас кілька сезонів тому, нині гіганти моди у світі пропонують твоїй увазі сукні з асиметрією навколо плечей. Як варіант — сукня з одним плечем.

Під час презентації цьогорічних трендів відповідні пропозиції представили Louis Vuitton, Alexander McQueen та Bottega Veneta.

Матеріали можна обирати на власний смак. Цього року в тренді плюшеві тканини, шкіра та трикотаж.

Шотландські мотиви

Картаті сорочки вже не користуються такою популярністю, як раніше. А ось картаті сукні у стилі шотландських мотивів — на піку слави.

Адаптовані до стилю гранж та панк, сукні зі шотландськими візерунками доповнять твій осінній гардероб.

Найкраще цю течію переосмислили у Vivienne Westwood та Burberry.

Мальовничі пейзажі

Так, це чи не єдиний тренд, який повертається до нас із минулого. Якщо у твоїй шафі ще лежать сукні чи будь-які речі з принтами-картинами саван, лісів, морів — діставай, це наш новий-старий тренд!

Загалом обирай яскраві принти, проте бажано — без тварин. Надавай перевагу природничим пейзажам.

Шотландські мотиви, легкість пір’їни. Які сукні будуть у тренді осінь-зима 2023/24 / 3 Фотографії

Маленькі чорні сукні… і родзинка

Маленькі чорні сукні справді ніколи не покинуть наш гардероб — вічна класика переосмислюється та живе вже не один десяток років.

Цієї зими маленькі чорні сукні підтвердять свій статус модної аксіоми завдяки графічним образам Alexander McQueen, Loewe та Louis Vuitton. Обирай незвичні корсети, вирізи та форми своїх суконь.

Пір’я

Пір’я багато не буває! Тож цього сезону на важливі заходи сміливо обирай пір’яне декорування.

Такий образ представили на показах Valentino, Gucci та Loewe.

Шотландські мотиви, легкість пір’їни. Які сукні будуть у тренді осінь-зима 2023/24 / 4 Фотографії

Також в моді цього сезону будуть сукні у стилі 1950 років, білизняні, шкіряні, сукні у стилі total denim та у горошок. Про це та інші тренди осені-зими 2023/24, ми детально розповідали в нашому іншому матеріалі.

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