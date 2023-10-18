Не можешь даже шевельнуться? Упражнения против боли в спине — подборка действенных и полезных

Постоянно приходится сидеть во время работы? А после нее времени на спорт не остается, ведь нужно еще столько всего сделать! Если спина дает о себе знать и начинает болеть, в материале ты узнаешь про упражнения против боли в спине, которые быстро помогут.
Специалисты сети клиник США Mayo Clinic рассказали, как быстро снять боль в спине. 15 минут таких упражнений утром или вечером помогут предотвратить боли и укреплять мышцы. Важно, если боль носит временный и разовый характер — упражнения будут полезны для тебя.
Если они постоянны, следует обратиться к физиотерапевту, чтобы определить диагноз и начать эффективное лечение проблемы.
Для этого упражнения нужно лечь на коврик или пол, согнуть ноги в коленях. Ступни должны стоять ровно. Обеими руками подтягивай колено и прижимай к груди. Повтори упражнение с другим коленом. Напрягай мышцы живота, но не отрывай спину от пола.
Задерживайся в подтянутом положении на пять секунд. Упражнение можно делать с двумя коленями одновременно. Сделай несколько подходов.
Фото: Mayo Clinic
Ложись на спину, согни ноги в коленях и прижми ступни к полу. Исходное положение такое же, как в предыдущем упражнении. Прижми плечи к полу, а колени наклони в сторону. Задержись в таком положении на 5-10 секунд.
Вернись в исходное положение, а затем повтори упражнение на другую сторону. Сделай два или три подхода.
Ложись на спину, согни ноги в коленях и прижми ступни к полу. Напряги мышцы живота так, чтобы поясница подтянулась вверх от пола. Задержись в этом положении на несколько секунд. Расслабь мышцы спины. Сделай несколько повторений.
Ложись на спину, согни ноги в коленях и прижми ступни к полу. Плечи и голова должны быть расслаблены. Напряги мышцы живота и ягодиц. Подними бедра и сделай прямую линию от колен до плеч.
Задержись в таком положении на несколько секунд. А потом повтори упражнение несколько раз.
На коврике или полу встань на колени и руки. Медленно выгибай спину, словно подтягиваешь живот к потолку. Опускай голову вниз. Затем вернись в исходное положение, голову вытягивай вверх и прогибай спину. Это упражнение известно также под названием Кошка-корова.
Упражнение подходит для выполнения прямо на рабочем месте! Сядь на стул без спинки, скрести правую ногу на левой. Подопрись левым локтем к внешней стороне правого колена. Корпус направь в другую сторону, потянись в такой позе в течение 10 секунд. Повтори на другую сторону.
Для этого упражнения нужно сесть на стул прямо, свести лопатки вместе. Задержись в таком положении на пять секунд, а затем расслабь мышцы спины. Повтори упражнение несколько раз.
Раньше мы рассказывали, что делать, если сорвал(-а) спину.
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