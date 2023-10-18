Не можешь даже шевельнуться? Упражнения против боли в спине — подборка действенных и полезных

Постоянно приходится сидеть во время работы? А после нее времени на спорт не остается, ведь нужно еще столько всего сделать! Если спина дает о себе знать и начинает болеть, в материале ты узнаешь про упражнения против боли в спине, которые быстро помогут.

Упражнения против боли в спине: как быстро снять боль в спине

Специалисты сети клиник США Mayo Clinic рассказали, как быстро снять боль в спине. 15 минут таких упражнений утром или вечером помогут предотвратить боли и укреплять мышцы. Важно, если боль носит временный и разовый характер — упражнения будут полезны для тебя.

Если они постоянны, следует обратиться к физиотерапевту, чтобы определить диагноз и начать эффективное лечение проблемы.

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Подтягивание колен к груди

Для этого упражнения нужно лечь на коврик или пол, согнуть ноги в коленях. Ступни должны стоять ровно. Обеими руками подтягивай колено и прижимай к груди. Повтори упражнение с другим коленом. Напрягай мышцы живота, но не отрывай спину от пола.

Задерживайся в подтянутом положении на пять секунд. Упражнение можно делать с двумя коленями одновременно. Сделай несколько подходов.

Вращательное растяжение нижней части спины

Ложись на спину, согни ноги в коленях и прижми ступни к полу. Исходное положение такое же, как в предыдущем упражнении. Прижми плечи к полу, а колени наклони в сторону. Задержись в таком положении на 5-10 секунд.

Вернись в исходное положение, а затем повтори упражнение на другую сторону. Сделай два или три подхода.

Растяжение поясницы

Ложись на спину, согни ноги в коленях и прижми ступни к полу. Напряги мышцы живота так, чтобы поясница подтянулась вверх от пола. Задержись в этом положении на несколько секунд. Расслабь мышцы спины. Сделай несколько повторений.

Упражнение мостик

Ложись на спину, согни ноги в коленях и прижми ступни к полу. Плечи и голова должны быть расслаблены. Напряги мышцы живота и ягодиц. Подними бедра и сделай прямую линию от колен до плеч.

Задержись в таком положении на несколько секунд. А потом повтори упражнение несколько раз.

Растяжка кота

На коврике или полу встань на колени и руки. Медленно выгибай спину, словно подтягиваешь живот к потолку. Опускай голову вниз. Затем вернись в исходное положение, голову вытягивай вверх и прогибай спину. Это упражнение известно также под названием Кошка-корова.

Растяжение поясницы сидя

Упражнение подходит для выполнения прямо на рабочем месте! Сядь на стул без спинки, скрести правую ногу на левой. Подопрись левым локтем к внешней стороне правого колена. Корпус направь в другую сторону, потянись в такой позе в течение 10 секунд. Повтори на другую сторону.

Сжатие лопаток

Для этого упражнения нужно сесть на стул прямо, свести лопатки вместе. Задержись в таком положении на пять секунд, а затем расслабь мышцы спины. Повтори упражнение несколько раз.

Раньше мы рассказывали, что делать, если сорвал(-а) спину.

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