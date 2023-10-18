Не можеш навіть ворухнутися? Вправи проти болю у спині — добірка дієвих та корисних

Постійно доводиться сидіти під час роботи? А після неї часу на спорт не залишається, адже потрібно ще стільки всього зробити! Якщо спина дає про себе знати та починає боліти, у матеріалі ти дізнаєшся про вправи проти болю у спині, які швидко допоможуть.

Вправи проти болю у спині: як швидко зняти біль у спині

Фахівці мережі клінік США Mayo Clinic розповіли, як швидко зняти біль у спині. 15 хвилин таких вправ зранку або ввечері допоможуть запобігти болям та зміцнювати м’язи. Важливо: якщо біль має тимчасовий та разовий характер — вправи будуть корисними для тебе.

У разі коли вони постійні, слід звернутися до фізіотерапевта, аби визначити діагноз та розпочати ефективне лікування проблеми.

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Підтягнення колін до грудей

Для цієї вправи потрібно лягти на килимок або підлогу, зігнути ноги в колінах. Ступні мають стояти рівно. Обома руками підтягуй коліно та притискай до грудей. Повтори вправу з іншим коліном. Напружуй м’язи живота, але не відривай спину від підлоги.

Затримуйся у підтягненому положенні на п’ять секунд. Вправу можна робити з двома колінами одночасно. Зроби кілька підходів.

Обертальне розтягування нижньої частини спини

Лягай на спину, зігни ноги в колінах та притисни ступні до підлоги. Вихідне положення таке ж, як у попередній вправі. Притисни плечі до підлоги, а коліна нахили вбік. Затримайся в такому положенні на 5-10 секунд.

Повернись у вихідне положення, а потім повтори вправу на інший бік. Зроби два або три підходи.

Розтягування попереку

Лягай на спину, зігни ноги в колінах та притисни ступні до підлоги. Напруж м’язи живота так, щоб поперек підтягнувся вгору від підлоги. Затримайся в цьому положенні на кілька секунд. Розслаб м’язи спини. Зроби кілька повторень.

Вправа місток

Лягай на спину, зігни ноги в колінах та притисни ступні до підлоги. Плечі та голова мають бути розслабленими. Напруж м’язи живота та сідниць. Підійми стегна та утвори пряму лінію від колін до плечей.

Затримайся в такому положенні на кілька секунд. А потім повтори вправу кілька разів.

Розтяжка кота

На килимку або на підлозі встань на коліна та руки. Повільно вигинай спину, ніби підтягуєш живіт до стелі. Опускай голову вниз. Потім повернись у вихідне положення, голову витягуй догори та прогинай спину. Ця вправа відома також за назвою Кішка-корова.

Розтягування попереку сидячи

Вправа підходить для виконання просто на робочому місці! Сядь на стілець без спинки, схрести праву ногу на лівій. Підіпрись лівим ліктем до зовнішнього боку правого коліна. Корпус спрямуй в інший бік, потягнися у такій позі протягом 10 секунд. Повтори на інший бік.

Стискання лопаток

Для цієї вправи потрібно сісти на стілець прямо, звести лопатки разом. Затримайся у такому положенні на п’ять секунд, а потім розслаб м’язи спини. Повтори вправу кілька разів.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо зірвав(-ла) спину.

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