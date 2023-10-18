Не можеш навіть ворухнутися? Вправи проти болю у спині — добірка дієвих та корисних

Постійно доводиться сидіти під час роботи? А після неї часу на спорт не залишається, адже потрібно ще стільки всього зробити! Якщо спина дає про себе знати та починає боліти, у матеріалі ти дізнаєшся про вправи проти болю у спині, які швидко допоможуть.
Фахівці мережі клінік США Mayo Clinic розповіли, як швидко зняти біль у спині. 15 хвилин таких вправ зранку або ввечері допоможуть запобігти болям та зміцнювати м’язи. Важливо: якщо біль має тимчасовий та разовий характер — вправи будуть корисними для тебе.
У разі коли вони постійні, слід звернутися до фізіотерапевта, аби визначити діагноз та розпочати ефективне лікування проблеми.
Для цієї вправи потрібно лягти на килимок або підлогу, зігнути ноги в колінах. Ступні мають стояти рівно. Обома руками підтягуй коліно та притискай до грудей. Повтори вправу з іншим коліном. Напружуй м’язи живота, але не відривай спину від підлоги.
Затримуйся у підтягненому положенні на п’ять секунд. Вправу можна робити з двома колінами одночасно. Зроби кілька підходів.
Фото: Mayo Clinic
Лягай на спину, зігни ноги в колінах та притисни ступні до підлоги. Вихідне положення таке ж, як у попередній вправі. Притисни плечі до підлоги, а коліна нахили вбік. Затримайся в такому положенні на 5-10 секунд.
Повернись у вихідне положення, а потім повтори вправу на інший бік. Зроби два або три підходи.
Лягай на спину, зігни ноги в колінах та притисни ступні до підлоги. Напруж м’язи живота так, щоб поперек підтягнувся вгору від підлоги. Затримайся в цьому положенні на кілька секунд. Розслаб м’язи спини. Зроби кілька повторень.
Лягай на спину, зігни ноги в колінах та притисни ступні до підлоги. Плечі та голова мають бути розслабленими. Напруж м’язи живота та сідниць. Підійми стегна та утвори пряму лінію від колін до плечей.
Затримайся в такому положенні на кілька секунд. А потім повтори вправу кілька разів.
На килимку або на підлозі встань на коліна та руки. Повільно вигинай спину, ніби підтягуєш живіт до стелі. Опускай голову вниз. Потім повернись у вихідне положення, голову витягуй догори та прогинай спину. Ця вправа відома також за назвою Кішка-корова.
Вправа підходить для виконання просто на робочому місці! Сядь на стілець без спинки, схрести праву ногу на лівій. Підіпрись лівим ліктем до зовнішнього боку правого коліна. Корпус спрямуй в інший бік, потягнися у такій позі протягом 10 секунд. Повтори на інший бік.
Для цієї вправи потрібно сісти на стілець прямо, звести лопатки разом. Затримайся у такому положенні на п’ять секунд, а потім розслаб м’язи спини. Повтори вправу кілька разів.
Раніше ми розповідали, що робити, якщо зірвав(-ла) спину.
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