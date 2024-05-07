Европейцы стали жить дольше. В каких странах самая долгая и короткая продолжительность жизни — обзор

На продолжительность жизни влияют множество факторов — экология, доступ к качественной медицине, качество питания, социально-экономические факторы, а также генетика и наш образ жизни. Страны Европы внедряют разную политику для того, чтобы качество и продолжительность жизни людей улучшались.

В материале рассказываем, в каких европейских странах самая длинная и короткая продолжительность жизни.

В каких европейских странах самая долгая продолжительность жизни

По данным Евростата, в 2023 году средняя продолжительность жизни жителей Европы составила 81,5 год. Такой результат выше на 0,9 года, чем в 2022-м. То есть европейцы стали жить дольше.

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Самой длинной продолжительностью жизни могут похвастаться Испания (84 года), Италия (83,8 года) и Мальта (83,6 года). В 15 странах ожидаемая продолжительность жизни превысила средний показатель по ЕС.

В трех странах Евросоюза продолжительность жизни оказалась ниже средней — это Болгария (75,8 года), Латвия (75,9 года) и Румыния (76,6 года).

По сравнению с продолжительностью жизни европейцев до пандемии, в 18 странах за четыре года она заметно выросла. В двух странах она не изменилась, а в шести странах — снизилась.

Наибольшее уменьшение средней продолжительности жизни было зафиксировано в Австрии и Финляндии (по -0,4 года каждая), а также в Эстонии и Нидерландах (-0,2 года).

Наибольший прирост произошел в Румынии (+1,0 год), Литве (+0,8 года), Болгарии, Чехии и Мальте (с ростом на +0,7 года).

Данные о продолжительности жизни основаны на еженедельных отчетах о смертности граждан.

Раньше мы рассказывали, как дорожный шум уменьшает продолжительность жизни.

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