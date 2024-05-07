Європейці стали жити довше. В яких країнах найдовша та найкоротша тривалість життя — огляд

На тривалість життя впливають безліч факторів — екологія, доступ до якісної медицини, якість харчування, соціально-економічі фактори, а також генетика та наш спосіб життя. Країни Європи впроваджуть різну політику для того, щоб якість і тривалість життя людей покращувалися.

У матеріалі розповідаємо, в яких європейських країнах найдовша і найкоротша тривалість життя.

В яких європейських країнах найдовша тривалість життя

За даними Євростату, у 2023 році середня тривалість життя жителів країн Європи склала 81,5 рік. Такий результат є вищим на 0,9 року, ніж у 2022-му. Тобто, європейці стали жити довше.

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Найдовшою тривалістю життя можуть похизуватися Іспанія (84 роки), Італія (83,8 року) і Мальта (83,6 року). У 15 країнах очікувана тривалість життя перевищила середній показник по ЄС.

У трьох країнах Євросоюзу тривалість життя виявилася нижчою за середню — це Болгарія (75,8 року), Латвія (75,9 року) та Румунія (76,6 року).

У порівнянні з тривалістю життя європейців до пандемії, у 18 країнах за чотири роки вона помітно зросла. У двох країнах вона не змінилася, а у шести країн — знизилася.

Найбільше зменшення середньої тривалості життя зафіксували в Австрії та Фінляндії (по -0,4 року кожна), а також в Естонії та Нідерландах (-0,2 року).

Найбільший приріст відбувся у Румунії (+1,0 рік), Литві (+0,8 року), Болгарії, Чехії та Мальті (зі зростанням на +0,7 року).

Дані про тривалість життя засновані на щотижневих звітах про смертність громадян.

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