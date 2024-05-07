Здоров'я та краса

Європейці стали жити довше. В яких країнах найдовша та найкоротша тривалість життя — огляд

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 07 Травня 2024, 17:00
Європейці стали довше жити: в яких країнах найбільша тривалість життя
Фото: Pexels

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