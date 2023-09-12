Этого только не хватало! Угрожает ли Украине “болезнь легионера”

Тысячи украинцев и людей по всему миру имеют ослабленный иммунитет после коронавируса. Не успели люди оправиться от одной опасной болезни, как появилась другая — в Польше, почти на границе с Украиной в конце июля произошла вспышка легионеллеза, которую также называют “болезнью легионеров”. Читай, грозит ли это заболевание украинцам.

В Польше вспышка “болезни легионеров”: грозит ли это Украине

Легионеллез или “болезнь легионеров” — инфекционное заболевание, которое поражает легкие человека. Уже известно о 166 случаях заражения, из которых 23 — смерти.

Центр общественного здоровья поделился информацией, грозит ли распространение инфекции в Украине и к чему быть готовы людям.

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— Сегодня мы видим, что была вспышка в соседнем с Украиной городе в Польше — Жешуве. И, де-факто, реагируем ли мы на это? Да, мы реагируем. И в наших центрах контроля и профилактики болезней есть ПЦР-системы, позволяющие диагностировать в случае, если будут схожие симптомы. Дальше есть четкий механизм, как проводить эпидрасследование и какие меры принимать, — сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Legionella размножается в высокой влажности, чаще всего в душевых или сплит-системах отелей. То есть источником заражения могут стать кондиционеры, душевые, системы водоснабжения, вентиляционные системы, бассейны, увлажнители воздуха, фонтаны, джакузи.

За последние пять лет легионеллез фиксировался в Украине только раз. Об этом рассказала эпидемиолог Центра общественного здоровья Ирина Борух. Случай произошел в Днепропетровской области в 2019 году.

Министр здравоохранения Ляшко выразил надежду, что в Украине вспышки легионеллеза не будет.

На начальных этапах инфицирования появляются кашель и лихорадка, боль или дискомфорт в грудной клетке во время дыхания или кашля может быть диарея. Легионеллез сложно отличить от других респираторных заболеваний.

Болезнь не передается от человека к человеку, а только путем вдыхания зараженной воды или попадания на слизистые. Лечат “болезнь легионера” антибиотиками, самое важное — вовремя обратиться к врачу.

Раньше мы рассказывали, как защититься от ротавирусной инфекции.

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