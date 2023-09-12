Цього тільки не вистачало! Чи загрожує Україні поширення “хвороби легіонера”

Тисячі українців та людей в усьому світі мають ослаблений імунітет після коронавірусу. Не встигли люди оговтатися від однієї небезпечної хвороби, як тут з’явилася інша — у Польщі. Майже на кордоні з Україною у кінці липня стався спалах легіонельозу, який також називають “хворобою легіонерів”. Читай, чи загрожує це захворювання українцям.

У Польщі спалах “хвороби легіонерів”: чи загрожує це Україні

Легіонельоз або “хвороба легіонерів” — інфекційне захворювання, яке вражає легені людини. Уже відомо про 166 випадків зараження, з яких 23 — смерті.

Центр громадського здоров’я поділився інформацією, чи загрожує розповсюдження інфекції в Україні та до чого бути готовими людям.

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— Сьогодні ми бачимо, що був спалах у сусідньому з Україною місті у Польщі — Жешуві. І, де-факто, чи ми реагуємо на це? Так, ми реагуємо. І в наших центрах контролю і профілактики хвороб є ПЛР-системи, які дозволяють діагностувати в разі, якщо будуть схожі симптоми. Далі є чіткий механізм, як проводити епідрозслідування і яких заходів вживати, — сказав міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Legionella розмножується у високій вологості, найчастіше — в душових чи спліт-системах готелів. Тобто, джерелом зараження можуть стати кондиціонери, душові, системи водопостачання, вентиляційні системи, басейни, зволожувачі повітря, фонтани, джакузі тощо.

За останні п’ять років легіонельоз фіксувався в Україні лише раз. Про це розповіла епідеміологиня Центру громадського здоров’я Ірина Борух. Випадок трапився у Дніпропетровській області у 2019 році.

Міністр охорони здоров’я Ляшко висловив сподівання, що в Україні спалаху легіонельозу не буде.

На початкових етапах інфікування з’являються кашель та гарячка, біль чи дискомфорт у грудній клітці під час дихання або кашлю, може бути діарея. Легіонельоз складно відрізнити від інших респіраторних захворювань.

Хвороба не передається від людини до людини, а лише шляхом вдихання зараженої води чи потрапляння її на слизові оболонки. Лікують “хворобу легіонера” антибіотиками, найважливіше — вчасно звернутися до лікаря.

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