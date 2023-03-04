Американец умер после умывания проточной водой — что известно о редкой опасной амебе

Местные власти Флориды, США, рассказали, что один человек умер из-за амебы Неглерия Фоулера (Naegleria fowleri). Она распространяет инфекцию, которая “ест” мозг.
Об этом сообщает BBC Украина. Читай, что это за микроорганизм, чем он опасен, где водится и как уберечь себя от него.
Неглерия Фоулера — редкая одноклеточная амеба-паразит, которая может заразить людей только через нос. Она проникает в мозг через обонятельный нерв и начинает его разрушать.
Если выпить инфицированную воду, то человеку ничего не будет угрожать. Ведь в пищеводе этот микроорганизм погибнет. От человека к человеку неглерия также не передается.
Эта амеба часто встречается в теплых пресных водоемах южных штатов Америки. Если внешняя среда неблагоприятна для микроорганизма, он покрывается оболочкой и ожидает, когда условия улучшатся.
Если, например, водоем пересох, то амеба может переноситься ветром вместе с пылью и инфицировать людей, которые вдыхают это. В организме амеба снова активизируется и начинает размножаться.
И хотя существуют средства для борьбы с этой инфекцией, в большинстве случаев болезнь заканчивается летальным случаем.
Так, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний в США, с 1962 по 2021 год из 154 инфицированных американцев выжили только четверо.
Некоторые паразитологи переживают, что глобальное потепление может привести к распространению амеб-паразитов, в том числе и неглерии.
Вообще, во избежание инфицирования неглерией, нужно промывать носовые пазухи только стерильной, дистиллированной или кипяченой в течение минимум одной минуты водой.
Также врачи советуют избегать попадания воды в нос во время пребывания в бассейнах, купания или душа.
Симптомами инфицирования амебой могут быть:
Эти признаки могут свидетельствовать о разрушении мозга. Но для точного диагноза необходимо обратиться к врачу и ни в коем случае не заниматься самолечением!
Ведь эти симптомы можно легко спутать с другими болезнями. Например, ротавирусная инфекция может напоминать заражение неглерией.
Но встречается она гораздо чаще, чем последняя. Читай, что нужно знать о лечении ротавируса.
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