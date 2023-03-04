Американец умер после умывания проточной водой — что известно о редкой опасной амебе

Местные власти Флориды, США, рассказали, что один человек умер из-за амебы Неглерия Фоулера (Naegleria fowleri). Она распространяет инфекцию, которая “ест” мозг.

Об этом сообщает BBC Украина. Читай, что это за микроорганизм, чем он опасен, где водится и как уберечь себя от него.

Что известно об амебе Неглерия Фоулера

Неглерия Фоулера — редкая одноклеточная амеба-паразит, которая может заразить людей только через нос. Она проникает в мозг через обонятельный нерв и начинает его разрушать.

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Если выпить инфицированную воду, то человеку ничего не будет угрожать. Ведь в пищеводе этот микроорганизм погибнет. От человека к человеку неглерия также не передается.

Эта амеба часто встречается в теплых пресных водоемах южных штатов Америки. Если внешняя среда неблагоприятна для микроорганизма, он покрывается оболочкой и ожидает, когда условия улучшатся.

Если, например, водоем пересох, то амеба может переноситься ветром вместе с пылью и инфицировать людей, которые вдыхают это. В организме амеба снова активизируется и начинает размножаться.

И хотя существуют средства для борьбы с этой инфекцией, в большинстве случаев болезнь заканчивается летальным случаем.

Так, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний в США, с 1962 по 2021 год из 154 инфицированных американцев выжили только четверо.

Некоторые паразитологи переживают, что глобальное потепление может привести к распространению амеб-паразитов, в том числе и неглерии.

Как защитить себя от неглерии

Вообще, во избежание инфицирования неглерией, нужно промывать носовые пазухи только стерильной, дистиллированной или кипяченой в течение минимум одной минуты водой.

Также врачи советуют избегать попадания воды в нос во время пребывания в бассейнах, купания или душа.

Симптомами инфицирования амебой могут быть:

высокая температура тела;

лихорадка;

тошнота и рвота;

нарушение координации движений;

судороги, словно при эпилепсии.

Эти признаки могут свидетельствовать о разрушении мозга. Но для точного диагноза необходимо обратиться к врачу и ни в коем случае не заниматься самолечением!

Ведь эти симптомы можно легко спутать с другими болезнями. Например, ротавирусная инфекция может напоминать заражение неглерией.

Но встречается она гораздо чаще, чем последняя. Читай, что нужно знать о лечении ротавируса.

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