Американець помер після вмивання проточною водою — що відомо про рідкісну небезпечну амебу

Місцева влада Флориди, США, розповіла, що один чоловік помер через амебу Неглерія Фоулера (Naegleria fowleri). Вона розповсюджує інфекцію, що “їсть” мозок. Про це повідомляє ВВС Україна. Читай, що це за мікроорганізм, чим він небезпечний, де водиться та як вберегти себе від нього. Що відомо про амебу Неглерія Фоулера

Неглерія Фоулера — рідкісна одноклітинна амеба-паразит, яка може заразити людей лише через ніс. Вона проникає в мозок через нюховий нерв та починає руйнувати його. Зараз також дивляться Якщо випити інфіковану воду, то людині нічого не загрожуватиме. Адже у стравоході цей мікроорганізм загине. Від людини до людини неглерія також не передається.

Ця амеба часто зустрічається у теплих прісних водоймах південних штатів Америки. Якщо зовнішнє середовище несприятливе для мікроорганізму, то він вкривається оболонкою та очікує, коли умови покращаться. Якщо, наприклад, водойма пересохла, то амеба може переноситись вітром разом з пилом та інфікувати людей, які вдихають це. В організмі амеба знову активізується і починає розмножуватись.

І хоч наразі існують засоби для боротьби з цією інфекцією, у більшості випадків хвороба закінчується летальним випадком.

Так, за даними Центру з контролю та профілактики захворювань в США, з 1962 по 2021 рік зі 154 інфікованих американців вижили лише четверо.

Деякі паразитологи хвилюються, що глобальне потепління може призвести до поширення амеб-паразитів, зокрема й неглерії.

Як захистити себе від неглерії

Загалом, щоб уникнути інфікування неглерією, потрібно промивати носові пазухи лише стерильною, дистильованою або кип’яченою протягом мінімум однієї хвилини водою. Також лікарі радять уникати потрапляння води в ніс під час перебування в басейнах, купання чи душу.