Дезодоранты для интимных зон: новая гигиена или маркетинговый трюк

Еще совсем недавно дезодоранты ассоциировались исключительно с подмышками. Но рынок изменился — теперь производители активно предлагают спреи, кремы и салфетки для всех участков тела: от груди и стоп до интимных зон.

И вопрос заключается не только в свежести, но и в том, действительно ли мы в этом нуждаемся, или нас убеждают, что нуждаемся.

Об этом пишет The Guardian.

Как появился тренд

Первым прорывом стал американский бренд Lume Whole Body Deodorant, который в 2018 году создала гинеколог, заметив, что пациенты часто жаловались на запах ниже пояса.

С тех пор идею подхватили гиганты — Dove, Old Spice, Secret, Sure. Их рекламные кампании заверяют, что освежить можно любую часть тела, где бы вам это ни понадобилось.

Мнение экспертов: необходимость или маркетинг

Профессор анатомии из Бристольского университета Мишель Спир подчеркивает, что человеческий организм естественным образом потеет, и это нормально.

Настоящий источник неприятного запаха — апокринные железы, которые сосредоточены именно в подмышках и паху. Поэтому создавать продукты для всего тела она считает скорее маркетинговым ходом, чем реальной необходимостью.

Лондонский дерматолог Номан Мохамед добавляет, что мы не пахнем плохо повсюду. Дезодоранты лишь маскируют запах, тогда как антиперспиранты блокируют потоотделение.

Он советует наносить антиперспирант на ночь, когда железы менее активны, что делает его более эффективным.

Соцсети и страх запаха

Популярность продуктов подпитывается TikTok и Instagram, где инфлюенсеры рассказывают о FOBO — страхе запаха тела.

Трудно сказать, действительно ли эта аббревиатура живет среди людей или это придумка маркетологов, но факт: около трети британцев признают, что ограничивают себя в общении из-за тревоги по поводу собственного запаха.

Читать по теме А разве не после душа? Когда лучше всего наносить дезодорант для заметного эффекта Делимся небольшим секретом, который может помочь обладать более длинным эффектом свежести.

Специалисты соглашаются, что есть ситуации, когда дезодоранты для всего тела могут помочь.

Например, людям с гипергидрозом (чрезмерным потоотделением), тем, кто живет в жарком климате, или пациентам в послеоперационный период. Но даже в таких случаях это скорее дополнительный комфорт, а не медицинская необходимость.

Да, дезодоранты для всего тела существуют, и они могут дать чувство уверенности в отдельных случаях. Но для большинства людей ежедневный душ и обычный дезодорант для подмышек остаются вполне достаточными.

В погоне за идеальной свежестью важно помнить, что наше тело создано для потоотделения — и это не недостаток, а естественная функция.

Вместе с тем мы собрали актуальные исследования на эту тему, а также расспросили дерматолога Веру Павлову о возможном вреде дезодорантов, как правильно подобрать средство против пота на лето и чего стоит избегать в составе.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!