Дезодоранти для інтимних зон: нова гігієна чи маркетинговий трюк

Ще зовсім недавно дезодоранти асоціювалися виключно з пахвами. Але ринок змінився — тепер виробники активно пропонують спреї, креми й серветки для всіх ділянок тіла: від грудей і стоп до інтимних зон.

І питання полягає не лише у свіжості, а й у тому, чи ми справді цього потребуємо, чи нас переконують, що потребуємо.

Про це пише The Guardian.

Як з’явився тренд

Першим проривом став американський бренд Lume Whole Body Deodorant, який у 2018 році створила гінекологиня, помітивши, що пацієнти часто скаржилися на запах нижче пояса.

Відтоді ідею підхопили гіганти — Dove, Old Spice, Secret, Sure. Їхні рекламні кампанії запевняють, що освіжити можна будь-яку частину тіла, де б вам це не знадобилося.

Думка експертів: потреба чи маркетинг

Професорка анатомії з Бристольського університету Мішель Спір наголошує: людський організм природно потіє, і це нормально.

Справжнє джерело неприємного запаху — апокринні залози, які зосереджені саме в пахвах і паху. Тому створювати продукти для всього тіла вона вважає більше маркетинговим ходом, ніж реальною необхідністю.

Лондонський дерматолог Номан Мохамед додає, що ми не смердимо всюди. Дезодоранти лише маскують запах, тоді як антиперспіранти блокують потовиділення. Він радить наносити антиперспірант на ніч, коли залози менш активні, що робить його ефективнішим.

Соцмережі й страх запаху

Популярність продуктів підживлюється TikTok та Instagram, де інфлюенсери розповідають про FOBO — страх запаху тіла.

Важко сказати, чи ця абревіатура справді живе серед людей, чи це вигадка маркетологів, але факт: близько третини британців визнають, що обмежують себе у спілкуванні через тривогу щодо власного запаху.

Фахівці погоджуються, що є ситуації, коли дезодоранти для всього тіла можуть допомогти. Наприклад, людям із гіпергідрозом (надмірним потовиділенням), тим, хто живе у спекотному кліматі, або пацієнтам у післяопераційний період. Але навіть у таких випадках це радше додатковий комфорт, а не медична потреба.

Так, дезодоранти для всього тіла існують, і вони можуть дати відчуття впевненості в окремих випадках. Але для більшості людей щоденний душ і звичайний дезодорант під пахви залишаються цілком достатніми.

У гонитві за ідеальною свіжістю важливо пам’ятати, що наше тіло створене для поту — і це не недолік, а природна функція.

Разом із тим ми зібрали актуальні дослідження на тему, а також розпитали дерматологиню Віру Павлову про можливу шкоду дезодорантів, як правильно підібрати засіб проти поту на літо і чого варто уникати у складі.

