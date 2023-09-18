Дискомфорт в интимном месте. Читай о зуде в промежности — что это такое и основные причины его возникновения

Каждый человек на протяжении своей жизни может столкнуться с некомфортными симптомами в виде жжения в интимной зоне. Эта проблема может беспокоить как женщин, так и мужчин, принося дискомфорт и создавая определенный социальный стресс.

Зуд половых органов может быть вызван разнообразными причинами: от ношения неблагоприятной одежды до инфекционных заболеваний. Подробнее о том, что такое промежность, какие могут быть причины зуда половых органов у мужчин и женщин и как это предотвратить рассказала гинеколог Елена Купрюшина для сайта Факты ICTV. Здоровье.

Что такое промежность

Промежность — это участок кожи, который находится между влагалищем и анусом у женщин, и между мошонкой и анусом у мужчин. Часто промежность становится источником дискомфорта у представителей обоих полов.

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Зуд половых органов: основные причины

Анальный зуд. Он может быть вызван из-за контакта одежды со слизистой или же, иначе говоря, контактным дерматитом. Также речь идет об инфекциях или ожогах от восковой депиляции. Кроме того, анальный зуд может возникать из-за грибковых или бактериальных инфекций.

Говоря о хроническом анальном зуде — он часто связан с атопическим дерматитом, диабетом или базально-клеточной карциномой.

Еще одной причиной появления зуда может стать наличие глистов.

Говоря о причинах зуда, гинеколог выделяет идиопатический зуд. То есть это зуд, причину которого сложно определить.

Инфекции, передающиеся половым путем. К примеру, анальный или вагинальный герпес является одним из самых частых причин зуда, вызванного ИППП. Кроме того, зуд может возникнуть из-за и других инфекционных заболеваний, в частности, кондилом в промежности, а также гонореи, что имеет похожие к кондиломам симптомы. Но в случае гонореи еще есть такие симптомы как выделения, сопровождающиеся запахом тухлой рыбы.

Также зуд половых органов могут вызвать лобковые вши.

Двусторонние травмы, вызванные разведением ног, например, во время езды на велосипеде. И такая травма может вызвать не только зуд в интимном месте, но и жжение и даже боль.

Но стоит заметить, что есть определенный перечень причин зуда, присущий только женщинам или мужчинам. Предлагаем тебе ознакомиться с этими причинами.

Специфические причины зуда у женщин

Послеродовые травмы после родов . Может возникать после разреза во время родов, для того, чтобы ребенок мог пройти через родовые пути. Поэтому ощущение зуда и жжения после такой операции могут возникать в результате заживления.

. Может возникать после разреза во время родов, для того, чтобы ребенок мог пройти через родовые пути. Поэтому ощущение зуда и жжения после такой операции могут возникать в результате заживления. Дрожжевые инфекции . Кандида или молочница может вызвать вагинальный зуд, который распространяется и на промежность. Также эта причина может вызвать боль во время секса и при мочеиспускании.

. Кандида или молочница может вызвать вагинальный зуд, который распространяется и на промежность. Также эта причина может вызвать боль во время секса и при мочеиспускании. Гормональные изменения. Во время менопаузы снижение уровня эстрогена может вызвать зуд половых органов.

Специфические причины зуда у мужчин

Хирургические вмешательства. Например, урологические операции, сужение мочеиспускательного канала или обрезание.

Например, урологические операции, сужение мочеиспускательного канала или обрезание. Гангрена Фурние. Редкое заболевание, которое может возникнуть после операций. Чаще всего причинами являются езда на велосипеде или мотоцикле, катание на лошадях.

Как избавиться от зуда половых органов в домашних условиях

Используй антигистаминные препараты, которые можно приобрести в аптеке без рецепта. Делай холодный компресс в зоне промежности. Нанеси увлажняющий крем на интимную область или детский крем от раздражений, содержащий оксид цинка и обладающий заживляющим эффектом. Удели особое внимание выбору своего нижнего белья: оно должно быть из натурального хлопка. И не стоит выбирать стринги.

Но помни, что самолечение может быть вредным для твоего здоровья. Поэтому при появлении первых симптомов необходимо обратиться к врачу для точного установления диагноза и назначения правильного лечения.

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