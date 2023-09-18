Дискомфорт в інтимному місці. Читай про свербіж статевих органів — що це таке та основні причини його появи

Кожна людина протягом свого життя може зіткнутися з некомфортними симптомами у вигляді печіння в інтимній зоні. Ця проблема може турбувати як жінок, так і чоловіків, приносячи дискомфорт і створюючи певний соціальний стрес.
Свербіння статевих органів може бути викликано різноманітними причинами: від носіння несприятливого одягу до інфекційних захворювань. Детальніше про те, що таке промежина, які можуть бути причини свербіння статевих органів у чоловіків та жінок і як цьому запобігти розповіла гінекологиня Олена Купрюшина для Факти ICTV. Здоров’я.
Промежина — це ділянка шкіри, що розташована між піхвою та анусом у жінок, і між мошонкою та анусом у чоловіків. Часто промежина стає джерелом дискомфорту у представників обох статей.
Анальний свербіж. Він може бути спричинений контактом одягу зі слизовою або ж, інакше кажучи, контактним дерматитом. Також йдеться про інфекції або опіки від воскової депіляції. Крім того, анальний свербіж може виникати через грибкові або бактеріальні інфекції.
Говорячи про хронічне анальне свербіння, то воно часто пов’язане з атопічним дерматитом, діабетом або базально-клітинною карциномою.
Ще однією причиною появи свербежу може стати наявність глистів.
Ще однією причиною появи свербежу може стати наявність глистів.
Причиною свербіння, за словами гінекологині, може бути й ідіопатичний свербіж. Тобто це свербіння, причину якого складно визначити.
Інфекції, що передаються статевим шляхом. Приміром, анальний чи вагінальний герпес є однією з найчастіших причин свербежу, що викликаний ІПСШ. Крім того, свербіння може бути спричинене й іншими інфекційними захворюваннями, зокрема, кондиломами у промежині, а також гонореєю, що має схожі до кондилом симптоми. Але у випадку гонореї ще є такі симптоми як виділення, що супроводжуються запахом тухлої риби.
Також свербіж статевих органів можуть викликати лобкові воші.
Двосторонні травми, що спричинені розведенням ніг, наприклад, під час їзди на велосипеді. І така травма може спричинити не лише свербіж в інтимному місці, а й печіння та навіть біль.
Двосторонні травми, що спричинені розведенням ніг, наприклад, під час їзди на велосипеді. І така травма може спричинити не лише свербіж в інтимному місці, а й печіння та навіть біль.
Але варто зауважити, що є певний перелік причин свербіння, притаманний лише жінкам або лише чоловікам. Пропонуємо тобі ознайомитися з цими причинами.
Але пам’ятай, що самолікування може бути шкідливим для твого здоров’я. Тому за появи перших симптомів необхідно звернутися до лікаря для точного встановлення діагнозу та призначення правильного лікування.
Але пам’ятай, що самолікування може бути шкідливим для твого здоров’я. Тому за появи перших симптомів необхідно звернутися до лікаря для точного встановлення діагнозу та призначення правильного лікування.
Раніше ми розповідали про вагінізм: що це таке, причини та лікування.
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