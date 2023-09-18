Дискомфорт в інтимному місці. Читай про свербіж статевих органів — що це таке та основні причини його появи

Кожна людина протягом свого життя може зіткнутися з некомфортними симптомами у вигляді печіння в інтимній зоні. Ця проблема може турбувати як жінок, так і чоловіків, приносячи дискомфорт і створюючи певний соціальний стрес.

Свербіння статевих органів може бути викликано різноманітними причинами: від носіння несприятливого одягу до інфекційних захворювань. Детальніше про те, що таке промежина, які можуть бути причини свербіння статевих органів у чоловіків та жінок і як цьому запобігти розповіла гінекологиня Олена Купрюшина для Факти ICTV. Здоров’я.

Що таке промежина

Промежина — це ділянка шкіри, що розташована між піхвою та анусом у жінок, і між мошонкою та анусом у чоловіків. Часто промежина стає джерелом дискомфорту у представників обох статей.

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Свербіж статевих органів: основні причини

Анальний свербіж. Він може бути спричинений контактом одягу зі слизовою або ж, інакше кажучи, контактним дерматитом. Також йдеться про інфекції або опіки від воскової депіляції. Крім того, анальний свербіж може виникати через грибкові або бактеріальні інфекції.

Говорячи про хронічне анальне свербіння, то воно часто пов’язане з атопічним дерматитом, діабетом або базально-клітинною карциномою.

Ще однією причиною появи свербежу може стати наявність глистів.

Причиною свербіння, за словами гінекологині, може бути й ідіопатичний свербіж. Тобто це свербіння, причину якого складно визначити.

Інфекції, що передаються статевим шляхом. Приміром, анальний чи вагінальний герпес є однією з найчастіших причин свербежу, що викликаний ІПСШ. Крім того, свербіння може бути спричинене й іншими інфекційними захворюваннями, зокрема, кондиломами у промежині, а також гонореєю, що має схожі до кондилом симптоми. Але у випадку гонореї ще є такі симптоми як виділення, що супроводжуються запахом тухлої риби.

Також свербіж статевих органів можуть викликати лобкові воші.

Двосторонні травми, що спричинені розведенням ніг, наприклад, під час їзди на велосипеді. І така травма може спричинити не лише свербіж в інтимному місці, а й печіння та навіть біль.

Але варто зауважити, що є певний перелік причин свербіння, притаманний лише жінкам або лише чоловікам. Пропонуємо тобі ознайомитися з цими причинами.

Специфічні причини свербіння у жінок

Післяпологові травми . Може виникати після розрізу під час пологів, для того, щоб дитина могла пройти через родові шляхи. Тож відчуття свербежу та печіння після такої операції можуть виникати внаслідок загоєння.

. Може виникати після розрізу під час пологів, для того, щоб дитина могла пройти через родові шляхи. Тож відчуття свербежу та печіння після такої операції можуть виникати внаслідок загоєння. Дріжджові інфекції . Кандида або ж молочниця може викликати вагінальний свербіж, який розповсюджується й на промежину. Також ця причина може викликати біль під час сексу та при сечовипусканні.

. Кандида або ж молочниця може викликати вагінальний свербіж, який розповсюджується й на промежину. Також ця причина може викликати біль під час сексу та при сечовипусканні. Гормональні зміни. Під час менопаузи зниження рівня естрогену може викликати свербіж статевих органів.

Специфічні причини свербіння у чоловіків

Хірургічні втручання. Наприклад, урологічні операції, звуження сечівника або обрізання.

Наприклад, урологічні операції, звуження сечівника або обрізання. Гангрена Фурніє. Рідкісне захворювання, яке може виникнути після операцій. Найчастіше причинами є їзда на велосипеді чи мотоциклі, катання на конях.

Як позбутися свербіння статевих органів у домашніх умовах

Використовуй антигістамінні препарати, які можна придбати в аптеці без рецепта. Роби холодний компрес у зоні промежини. Нанеси зволожувальний крем на інтимну область або дитячий крем від подразнень, що містить оксид цинку і має ефект загоєння. Приділи особливу увагу вибору своєї спідньої білизни: вона має бути з натуральної бавовни. І не варто обирати стрінги.

Але пам’ятай, що самолікування може бути шкідливим для твого здоров’я. Тому за появи перших симптомів необхідно звернутися до лікаря для точного встановлення діагнозу та призначення правильного лікування.

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