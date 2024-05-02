Женщины живут дольше мужчин даже при худшем состоянии здоровья — результаты исследования

Глобальный анализ гендерных разрывов в здоровье, в ходе которого изучали, как на людей влияют разные болезни, обнаружил, что женщины живут дольше мужчин даже при худшем состоянии здоровья.

Как сообщает The Guardian, выводы были опубликованы в журнале Lancet Public Health. Какие причины долгой жизни женщин — рассказываем дальше.

Женщины живут дольше мужчин даже с худшим здоровьем — результаты исследования

Исследователи обнаружили, что нефатальные состояния, которые становятся причиной заболеваний и инвалидности, например головная боль, проблемы с опорно-двигательным аппаратом и с психическим здоровьем, больше поражают женщин.

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В то же время мужчины чаще страдают от состояний, которые приводят к преждевременной смерти: сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания и печени и травмы на дорогах.

С возрастом различия в состоянии здоровья между женщинами и мужчинами продолжают становиться более очевидными. Это приводит к тому, что женщины, живущие дольше мужчин, дольше страдают заболеваниями и инвалидностью.

Старший автор исследования, доктор Луиза Сорио Флор из Института показателей и оценки здоровья Университета Вашингтона, утверждает, что отчет четко демонстрирует потребность уделять больше внимания несмертельным последствиям, ограничивающим физические и психические функции женщин.

— Подобным образом мужчины испытывают гораздо большее бремя болезней со смертельным исходом, — уверена специалист.

В исследовании рассматривались различия по 20 основным причинам заболеваний и смерти мужчин и женщин по возрасту и регионам.

Для этого использовались данные за 2021 год. При этом не анализировали состояния здоровья, связанные с полом — гинекологические заболевания или рак простаты.

По оценкам анализа, у мужчин наиболее распространенными причинами заболеваний и летальных исходов были:

COVID-19;

травмы на дорогах;

заболевания сердца, органов дыхания и печени.

В то же время женщины чаще страдали такими симптомами:

боль в пояснице;

депрессивные и тревожные расстройства;

головная боль;

недуги костей и мышц;

болезнь Альцгеймера и других видов деменции;

ВИЧ и СПИД.

Согласно исследованию эти состояния способствуют болезням и инвалидности на протяжении всей жизни, но не приводят к преждевременной смерти.

По словам соавтора исследования Габриэлы Гил, планирование системы здравоохранения в будущем должно охватывать полный спектр проблем, касающихся женщин на протяжении всей их жизни, особенно учитывая более высокий уровень инвалидности.

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