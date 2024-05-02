Здоров'я та краса

Жінки живуть довше за чоловіків навіть за гіршого стану здоров’я — результати дослідження

Ірина Танасійчук, редакторка сайту 02 Травня 2024, 19:30
Жінки живуть довше за чоловіків
Фото: Pexels

Більше новин
Доступний відпочинок у Європі: найцікавіші напрямки 2024
Доступний відпочинок на морі — можливо? Актуальні та цікаві європейські напрямки 2024
В Україні створять жіночий підрозділ управління БпЛА — як долучитися
В Україні створять жіночий підрозділ управління БпЛА: як подати заявку і які вимоги до кандидаток
естонія
Прикраси скіфських часів та монети: Естонія повернула Україні 274 незаконно вивезені культурні пам’ятки
Українські підприємиці можуть отримати грант до $15 тисяч
Підтримка жінок у бізнесі! Як підприємиці можуть отримати грант до $15 тисяч — умови та вимоги
Дивитись більше

Матеріали по темі

як зберігати баланс між війною та життям
Баланс між війною та життям? Поради, щоб уникнути вигоряння
чим корисний чай матча
Японський зелений чай матча — напій для здорового довголіття
Як прибрати горб на шиї: поради, які не зашкодять
Псує поставу, але справа в гормонах! Чому з’являється горб на шиї та як його прибрати
алергія
Сезонна алергія: як допомогти собі самостійно, поради від МОЗ

Відео
0:07:53
Росіяни роблять підкопи впритул до позицій ЗСУ

Роблять підкопи впритул до наших позицій! Росіяни змінюють тактику бою — НГУ
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 2 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:06:03
обмежено придатний
Обмежено придатних більше не буде? Як тепер будуть визначати, чи може людина нести службу у війську
0:04:23
Росіяни здають власні позиції: як працюють Січеславські десантники
Закінчився черговий полк росіян. Десантники показали відпрацювання по ворожій техніці
0:09:33
Як навчитися на оператора БпЛА: що потрібно знати
Керувати дронами зможе кожен: що потрібно знати про навички та навчання у центрах підготовки
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 1 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:02:27
Благодатне
Під завалами залишилося все життя… Як живе раніше заможне фермерське село Благодатне
0:04:58
Військові втрачають надію на повернення: чи буде демобілізація
Військові хронічно виснажені. Як питання демобілізації розглядають командири та родичі захисників
0:14:36
ЗСУ недоотримали харчування: які постачальники підвели військо
ЗСУ недоотримали харчування: які постачальники навмисно лишили військо без продуктів
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 30 квітня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Більше відео
Доступний відпочинок у Європі: найцікавіші напрямки 2024
Читати далі
Доступний відпочинок на морі — можливо? Актуальні та цікаві європейські напрямки 2024
погода на Великдень
Читати далі
Погода на Великдень 2024: українцям чекати дощів чи сонця та божого благословіння

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь