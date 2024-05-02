Жінки живуть довше за чоловіків навіть за гіршого стану здоров’я — результати дослідження

Глобальний аналіз гендерних розривів у здоров’ї, під час якого вивчали, як на людей впливають різні хвороби, виявив, що жінки живуть довше за чоловіків навіть за гіршого стану здоров’я.

Як повідомляє The Guardian, висновки були опубліковані в журналі Lancet Public Health. Тож які причини довшого життя жінок — розповідаємо далі.

Жінки живуть довше за чоловіків навіть із гіршим здоров’ям — результати дослідження

Дослідники виявили, що нефатальні стани, що стають причиною захворювань та інвалідності, наприклад, головний біль, проблеми опорно-рухового апарату та порушення психічного здоров’я, більше вражають жінок.

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Водночас чоловіки частіше страждають від станів, які спричиняють передчасну смерть: серцево-судинні захворювання, хвороби органів дихання та печінки й травми на дорогах.

З віком відмінності в стані здоров’я між жінками та чоловіками продовжують ставати очевиднішими. Це призводить до того, що жінки, які живуть довше за чоловіків, довше страждають від захворювань та інвалідності.

Старша авторка дослідження, докторка Луїза Соріо Флор з Інституту показників і оцінки здоров’я Університету Вашингтона, стверджує, що звіт чітко демонструє потребу приділяти більше уваги несмертельним наслідкам, які обмежують фізичні та психічні функції жінок.

— Подібним чином чоловіки відчувають набагато більший тягар хвороб зі смертельними наслідками, — впевнена фахівчиня.

У дослідженні розглядалися відмінності у 20 основних причинах захворювань та смерті чоловіків і жінок за віком та регіонами.

Для цього використовували дані за 2021 рік. При цьому не аналізували стани здоров’я, пов’язані зі статтю — гінекологічні захворювання або рак простати.

За оцінками аналізу, у чоловіків найпоширенішими причинами захворювань і летальних випадків були:

COVID-19;

травми на дорогах;

захворювання серця, органів дихання та печінки.

Водночас жінки частіше страждали на такі симптоми:

біль у попереку;

депресивні та тривожні розлади;

головний біль;

недуги кісток і м’язів;

хвороба Альцгеймера та інші види деменції;

ВІЛ і СНІД.

Згідно з дослідженням, ці стани сприяють хворобам й інвалідності протягом усього життя, але не призводять до передчасної смерті.

За словами співавторки дослідження Габріели Гіл, планування системи охорони здоров’я в майбутньому має охоплювати повний спектр проблем, які стосуються жінок протягом усього їхнього життя, особливо враховуючи вищий рівень інвалідності.

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