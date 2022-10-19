Удар по беззаботному детству: 12-летний мальчик выжил под завалами, но борется за жизнь

Чудом выжил. В этом году он должен был пойти в шестой класс, но уже более месяца в больнице.

В дом в Харьковской области, где был 12-летний Стас, попал вражеский снаряд. От дома ничего не осталось, а парня еле живого удалось вытащить из-под завалов.

У него была тяжелая травма головы. Мальчику пробило череп. На месте удара сформировалось отверстие размером 8 см. Врачи не давали никаких прогнозов.

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Несмотря на то, что это доминирующее левое полушарие, он вполне хорошо выглядит. Конечно, там были какие-то раны на лице, на теле, но они уже все зажили, и он полностью здоров, — рассказывает заведующий нейрохирургическим отделением больницы Св. Николая Первого медобъединения Львова Михаил Ловга.

На днях Стаса прооперировали львовские нейрохирурги.

Также читай историю мальчика Влада, выжившего после ракетного удара РФ, когда в его дом прилетела вражеская ракета.