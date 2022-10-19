Украина

Удар по беззаботному детству: 12-летний мальчик выжил под завалами, но борется за жизнь

Ксения Павлишин, журналист программы Викна-новости 19 октября 2022, 18:00

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