Удар по безтурботному дитинству: 12-річний хлопчик вижив під завалами, але бореться за життя

Дивом вижив. Цьогоріч він мав би піти у шостий клас, але вже понад місяць у лікарні.

У дім на Харківщині, де був 12-річний Стас, влучив ворожий снаряд. Від будинку не залишилось нічого, а хлопця ледь живого вдалося витягти з-під завалів.

У нього була важка травма голови. Хлопчику пробило череп. На місці удару сформувався отвір розміром 8 см. Лікарі не давали жодних прогнозів.

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Незважаючи на те, що це домінуюча ліва півкуля, він повністю добре виглядає. Звичайно, там були якісь рани на обличчі, на тілі, але вони вже всі зажили, і він повністю здоровий, — розповідає завідувач нейрохірургічного відділення лікарні Св. Миколая Першого медоб’єднання Львова Михайло Ловга.

Днями Стаса прооперували львівські нейрохірурги.

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