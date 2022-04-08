90% погибших — с пулевыми ранениями: в Буче работают международные криминалисты

По последним данным, количество погибших в результате российской оккупации Бучи составляет 320 человек. Но цифра – не точная.
В погребах, во дворах, прямо посреди дорог еще находят тела мирных жителей. Большинство из них погибли в результате расстрелов, рассказывает городской голова освобожденного от рашистов города Анатолий Федорук.
Практически 90 процентов – это пулевые ранения, а не осколочные.
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Практически 90 процентов – это пулевые ранения, а не осколочные.
В городе сейчас работают украинские и международные криминалисты. Они идентифицируют тела и составляют списки погибших.
Узнай также о реакции мира на зверства российских солдат в Буче, Гостомеле, Мотыжине, Ирпене.