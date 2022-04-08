90% загиблих — з кульовими пораненнями: у Бучі працюють міжнародні криміналісти

За останніми даними, кількість загиблих внаслідок російської окупації Бучі складає 320 людей. Але цифра — не точна.
У льохах, на подвір’ях, просто посеред доріг ще знаходять тіла мирних мешканців. Більшість із них загинули внаслідок розстрілів, розповідає міський голова звільненого від рашистів міста Анатолій Федорук.
Практично 90 відсотків — це кульові ураження, а не осколкові.
Привіт! На зв'язку Вікна
З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради,
що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки.
Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію!
Підтримати (Donate)
Практично 90 відсотків — це кульові ураження, а не осколкові.
Нині у міста працюють українські та міжнародні криміналісти. Вони ідентифікують тіла й складають списки загиблих.
Дивися також реакцію світу на звірства російських солдатів у Бучі, Гостомелі, Мотижині, Ірпені.