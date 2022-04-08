Україна

90% загиблих — з кульовими пораненнями: у Бучі працюють міжнародні криміналісти

Олег Корнієнко, Журналіст програми Факти ICTV 08 Квітня 2022, 11:00

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