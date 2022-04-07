Альтернатива знімкам Мaxar: ще одні важливі докази злочинів російських військових у Бучі

Представники різних країн уже збирають докази військових злочинів росіян у місті Буча та інших окупованих містах Київської області.

Портал Медуза оприлюднив файли, які підтверджують, що вбивство у Бучі чинили російські військові.

Відеоролик містить файли високої якості, зображені південні райони міста Бучі Київської області.

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Цей запис вівся дроном і за метаданими можна з’ясувати дату знімання – 23-30 березня 2022 року.

Ці записи так само важливий доказ, як і супутникові знімки Мaxar.

Що можна побачити на записі

На відео можна побачити тіла вбитих, які знаходяться в тих самих положеннях і тих самих місцях, що і на фото з землі 1 та 2 квітня.

Також на відстані кількох метрів можна побачити, ймовірно, російську техніку.

На одному із записів можна навіть розрізнити людей поруч з однією з бойових машин.

Це важливо?

Ці відеоролики дуже важливі як докази російських військових нападів на цивільних, адже раніше були тільки супутникові знімки Maxar.

Там видно “предмети, схожі тіла людей”, але знімки не чіткі.

— Ми не тільки отримали альтернативний зніманню Maxar документальний доказ присутності російських військ у Бучі в той час, коли там було вбито мирних жителів, але також незалежно датували отримані знімання за допомогою астрономічних вимірів, — повідомляють на порталі.

Хто дав Медузі записи

Медуза отримала файли від російського націоналіста Сергія “Боцмана” Коротких, чия група воює на боці України.

Його бійці вели регулярну зйомку російських позицій у південних районах Бучі зі свого дрону.

Які докази правдивості записів

Портал Медуза докладно проаналізував файли та залучив двох незалежних експертів, адже підробити вихідні метадані цілком можливо.

Три головні аргументи:

Російська військова техніка добре видно на вулиці Яблонській, причому на кількох знімань та в різні дні.

Джерело надало Медузі необроблені, вихідні відеофайли. Вони містять докладні метадані, зокрема дані про час знімання.

Портал Медуза перевірив час знімання за допомогою астрономічного аналізу тіней на зображенні. Перше відео з убитими не могло бути зняте після 26 березня 2022 року.

Росія вже розплачується за свої нелюдяні вчинки та війну проти України. Страждає від санкцій як економіка, бізнес так і прості люди. А також ООН призупинила членство Росії в Раді з прав людини.