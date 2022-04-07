Альтернатива снимкам Мaxar: ещё одни важные доказательства преступлений российских военных в Буче

Представители разных стран уже собирают доказательства военных преступлений россиян в городе Буча и других окулированных городах Киевской области.

Портал Медуза обнародовал файлы, которые подтверждают, что убийство в Буче совершали российские военные.

Видеоролик содержит файлы высокого качества, на них запечатлены южные районы города Бучи Киевской области.

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Эта запись велась с дрона и по метаданным можно выяснить дату съёмки 23 по 30 марта 2022 года.

Эти записи такое же важное доказательство, как и спутниковые снимки Мaxar.

Что можно увидеть на записи

На видео можно увидеть тела убитых, которые находятся в тех же положениях и тех же местах, что и на фото с земли 1и 2 апреля.

Также на расстоянии нескольких метров можно увидеть, вероятно, российскую технику.

На одной из записей можно даже различить людей рядом с одной из боевых машин.

Это важно?

Эти видеоролики очень важны, как доказательства российских военных преступлений, ведь ранее были только спутниковые снимки Maxar.

На них видно “предметы, похожие на тела людей”, но снимки не чёткие.

— Мы не только получили альтернативу съемке Maxar документальное доказательство присутствия российских войск в Буче в то время, когда там были убиты мирные жители, но также независимо датировали полученную съемку с помощью астрономических измерений, — сообщают на портале.

Кто дал Медузе записи

Медуза получила файлы от российского националиста Сергея “Боцмана” Коротких, чья группа воюет на стороне Украины.

Его бойцы вели регулярную съемку российских позиций в южных районах Бучи с собственного дрона.

Какие доказательства правдивости снимков

Портал Медуза подробно проанализировал файлы и привлек двух независимых экспертов, ведь подделать исходные метаданные вполне возможно.

Три главных аргумента:

Российская военная техника хорошо видна на улице Яблонской, причем на нескольких съемках и в разные дни.

Источник предоставил Медузе необработанные, исходные видеофайлы, они содержат подробные метаданные, в том числе и данные о времени съемки.

Портал Медуза проверил время съемки с помощью астрономического анализа теней на изображении . Первое видео с убитыми не могло быть снято после 26 марта 2022 года.

Россия уже расплачивается за свои бесчеловечные поступки и войну против Украины. Страдает от санкций как экономика, бизнес так и простые люди. А также ООН приостановила членство России в Совете по правам человека.