ООН приостановила членство России в Совете по правам человека — и РФ сразу заявила о своем полном выходе из Органа

Зверства российских военных в Украине невозможно скрыть, как бы ни пыталась это сделать страна-агрессор. Мировой изгнанник и государство-террорист ежедневно все больше затягивает веревку на своей шее. Конечно, не без помощи украинских дипломатов и их международных партнеров.

Сегодня, 7 апреля, Генеральная Ассамблея ООН приостановила членство России в Совете ООН по правам человека из-за грубых и систематических нарушений этих же прав в Украине. Решение поддержали 93 страны.

ГА ООН выражает серьезную обеспокоенность длительным кризисом по правам человека и гуманитарным кризисом в Украине, которые повлекло за собой полномасштабное вторжение РФ.

В ответ на это представитель российской делегации заявил о полном выходе России из состава Совета ООН.

NEWS: #UNGA adopts historic resolution suspending the membership of Russia to the Human Rights Council and expressing grave concern at the ongoing human rights & humanitarian crisis in Ukraine. https://t.co/8c6gdOv5RO pic.twitter.com/NwSJ2IfM3V