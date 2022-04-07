Европарламент поддержал немедленное эмбарго на нефть и газ из России. Но действительно ли это сработает — рассказывает эксперт

Сегодня члены Европарламента большинством голосов поддержали немедленный ввод эмбарго на импорт нефти и газа из России.

Мы поговорили с политическим аналитиком Олегом Пономарем по поводу перспектив этой резолюции и поможет ли она Украине в борьбе с Россией.

Эмбарго на нефть и газ из РФ

Напомню, эмбарго — ограничения торгово-экономического характера, которые накладываются как репрессии в отношении другого государства, чтобы нанести ему материальный ущерб и заставить следовать требованиям.

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Европарламент поддержал резолюцию о призыве к полному и немедленному эмбарго на импорт российских энергоносителей: нефти, газа, угля и ядерного топлива, сообщает депутат Европарламента Гай Верхофштадт.

BREAKING — European Parliament want immediate and full fossil fuel embargo !



No gas, no oil, no coal…



NO European money for Putin’s army !



???? pic.twitter.com/sh46e1ehiS — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) April 7, 2022

За документ проголосовали 413 из 552 парламентариев. Воздержались – 46, против – 93.

Мнение политического эксперта

— Это хорошая резолюция Европарламента, но, к большому сожалению, она носит только рекомендательный характер и никак не повлияет на позицию ЕС по эмбарго на энергоносители из России, — рассказывает Вікнам политический эксперт Олег Пономарь.

Потому что здесь определяющая позиция Германии. И она никак не может решиться взять на себя роль лидера ЕС и пойти на большие политические шаги в ущерб небольшим экономическим издержкам.

Многие германские экономисты говорят, что Германия справилась бы с полным эмбарго на газ и нефть из России. Была бы, может, небольшая временная рецессия, но это не большая цена, по сравнению с тем, что может приобрести Россия, если ее не остановить в Украине.

Политически последствия Европы и всего мира будут катастрофическими, если Россия вытянет политические бенефиты из войны в Украине. Однако Германия пока не готова к подобным шагам.

Все, к чему готова Германия, это эмбарго на уголь, и то с августа. А уголь – это всего 3% в структуре импорта энергоносителей. Основное — это, конечно, нефть и газ.

В ближайшее время мы не увидим эмбарго на нефть и газ от ЕС. В первую очередь, из-за позиции Германии.

Венгрия также не поддержит, но это маленькая страна, ее можно было бы “уломать”, если бы не позиция Германии. Поэтому, к сожалению, эмбарго сейчас невозможно, – считает эксперт.

Дополнительные призывы Европарламента

Депутаты Европарламента также призвали исключить РФ из G20 и многих других организаций, например Совет ООН по правам человека, Интерпол, Всемирная торговая организация, ЮНЕСКО.

Кроме того, есть призыв к исключению всех банков России из системы SWIFT, запрета судам заходить в территориальные воды Евросоюза и швартоваться в портах ЕС, а также прекратить автомобильные грузовые перевозки с Россией и Беларусью.

Но эти резолюции носят рекомендательный характер.

Кстати, раньше мы публиковали отрывок из политического бестселлера немецкого журналиста Бориса Райтшустера Путинократия. Человек власти и его система, описывающего все грани Путина.