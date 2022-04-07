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Европарламент поддержал немедленное эмбарго на нефть и газ из России. Но действительно ли это сработает — рассказывает эксперт

Валерия Малицкая, главный редактор сайта 07 апреля 2022, 18:08
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