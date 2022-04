Европарламент поддержал немедленное эмбарго на нефть и газ из России. Но действительно ли это сработает — рассказывает эксперт

Сегодня члены Европарламента большинством голосов поддержали немедленный ввод эмбарго на импорт нефти и газа из России.

Мы поговорили с политическим аналитиком Олегом Пономарем по поводу перспектив этой резолюции и поможет ли она Украине в борьбе с Россией.

Напомню, эмбарго — ограничения торгово-экономического характера, которые накладываются как репрессии в отношении другого государства, чтобы нанести ему материальный ущерб и заставить следовать требованиям.

Европарламент поддержал резолюцию о призыве к полному и немедленному эмбарго на импорт российских энергоносителей: нефти, газа, угля и ядерного топлива, сообщает депутат Европарламента Гай Верхофштадт.

BREAKING — European Parliament want immediate and full fossil fuel embargo !



No gas, no oil, no coal…



NO European money for Putin’s army !



???? pic.twitter.com/sh46e1ehiS