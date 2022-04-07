Чтобы победить врага, нужно досконально его знать! Путинократия от германского журналиста

Полномасштабную войну в Украине развязал очень властный и жестокий человек — Владимир Путин. Его боятся по всему миру, но почему?

Как он попал в КГБ, стал президентом России и почему пытается удержать власть?

Ответы на все эти вопросы раскрыл в своем политическом бестселлере немецкий журналист Борис Райтшустер. Он написал книгу Путинократия. Человек власти и его система, которая описывает все грани Путина.

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В частности, из книги можно понять, как смог человек поставить на колени самую большую страну, при этом настроив против себя весь цивилизованный мир.

Эта книга уже дважды переиздавалась в Германии, а сейчас в Украине ее первым напечатало издательство Vivat.

Они же дали нам отрывок из этой книги. Весьма интересно, просим ознакомиться.

Удивительное вхождение Путина в Кремль

В 1999 году уже никто не сомневался, что дни Ельцина и его клана сочтены. Поэтому в августе того года общественность не удивилась, когда пожилой больной человек с обрюзглым лицом дрожащим голосом представил нового премьер-министра — пробившегося на самую верхушку власти блондина из ленинградских задворков — Владимира Путина, в то время главу службы разведки, известного только лицам, интересующимся политикой.

В парламенте депутаты шутят над новеньким, называя его “Владленовичем” (намек на популярное имя Владлен, составленное из “Владимир” и “Ленин”).

Одна из газет заметила у Путина “шарм засушенной акулы”. Со своим бледным лицом с признаками перманентной усталости Путин выходит на политическую сцену как актер, играющий роль, которая ему не нравится.

Новичок долго церемонился, вспоминает олигарх Борис Березовский — влиятельное лицо, способствовавшее восхождению Путина вверх, а спустя несколько лет — его ожесточенный враг. Если верить Березовскому, ему больше импонировало бы быть главой Газпрома — гигантского российского газового концерна. Путину все это вспоминают. (…)

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После встречи с Путиным генерального прокурора отвезли в больницу с сердечным приступом. Поскольку прокурор не уступил, фильм продемонстрировали на государственном канале РТР, — актуальной темой теперь становится уже не коррупция и бесхозяйственность, а привычки генерального прокурора (в результате скандала он был вынужден уйти в отставку). Директор государственной телерадиокомпании, ВГТРК, каналы которой показывали возмутительные картины, с переходом Путина в Кремль стал министром культуры.

Когда больной Ельцин провозгласил Путина, недавно назначенного на должность премьер-министра, своим преемником, многие институты исследований электоральных предпочтений восприняли это как политический смертный приговор для новичка: “царя Бориса” народ так возненавидел, что его благословение могло стать чем угодно, только не характеристикой для создания положительного стиля.

При опросе общественного мнения уровень одобрения кандидатуры Путина едва превышает точку замерзания. Большинство социологических исследований не могут не сойтись на общем: только чудо или катастрофа могут что-то изменить. И катастрофы происходят несколько недель спустя, в декабре 1999 года. В Буйнакске, Волгодонске и Москве взрываются жилые дома, погибают более трехсот человек. (…)

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Два с половиной года спустя бывший близкий друг Путина Борис Березовский, за это время попавший в немилость, уверяет, что российская секретная служба инсценировала взрывы бомб, чтобы изменить внутриполитические настроения в пользу Путина. Убедительных доказательств он предоставить не мог, но есть длинный список странных вещей.

Так, власти Рязани, возле Москвы, 22 сентября 1999 года с гордостью сообщали, что нашли бомбу в жилом доме и предотвратили взрыв.

Однако, когда след привел вместо Чечни в секретную службу, объяснили, что это было просто учение.

Один из прокуроров, представлявший жертв перед судом, при достаточно загадочных обстоятельствах сам попал за решетку. Начали бесследно исчезать свидетели. В то время, когда российские органы пытались опровергнуть большое количество фактов, обосновывавших подозрение в совершении преступления, невозможно было не прийти к выводу о причастности к взрывам службы безопасности.

Во всяком случае, Владимир Путин без помощи бомбового террора и последующей чеченской войны не смог бы стать президентом России.

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Таким образом, рейтинг Путина незадолго до выборов в Думу поднимается до уровня выше 50%. Чеченская война — центральная тема в предвыборной кампании; критику Путина со стороны оппозиции правительство отвергает как “непатриотическую”.

Новосозданная партия Путина Единство с 23,2% выходит на второе место после коммунистов, а политические соперники жалуются на массированную пропаганду, кампании по дискредитации и усилению вооруженной охраны органов власти.

“Клан” Ельцина способствовал тому, чтобы результаты выборов приобрели неожиданный характер — через 13 дней после них, в новогоднюю ночь 2000 года, старый президент со слезами на глазах заявляет о своей отставке. Согласно Конституции, он уже не мог баллотироваться на предстоящих выборах, однако его наследником может стать Путин, начав таким образом предвыборную кампанию со значительным преимуществом.

Как управляющий президент, он может не только рассчитывать на огромный “царский” бонус, но и контролировать весь государственный аппарат — важный фактор в стране, где так называемый “административный ресурс” является решающим на выборах. (…)

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Своим первым официальным актом в Кремле уже 31 декабря 1999 года исполняющий обязанности президента Российской Федерации Владимир Путин демонстрирует, каким был главный мотив клана Ельцина при передаче власти: новый глава государства гарантирует своему предшественнику собственным Указом полную безнаказанность, даже в будущем; позже он дает Указу силу закона.

Путин становится гарантом того, что многочисленная семья Ельцина не будет привлечена к ответственности за вероятную, но весьма очевидную коррупцию. (…)

Когда Владимир Путин приходит к власти в России, в резиденции федерального канцлера ФРГ уже почти год был новый хозяин, начавший с того, что для дружбы в сауне в немецко-российских отношениях места нет: во время своей предвыборной кампании Герхард Шредер ожесточенно критиковал тесные отношения между Гельмутом Колем (ХДС) и Борисом Ельциным, объявив о новых отношениях с Россией, основанных на трезво-прагматических началах.

В те дни, когда Путин въезжает сначала в московский “Белый дом” на берегу Москвы-реки, а затем — в Кремль, в отношениях между Германией и Россией царит ледниковый период.

Владимир Путин годами терроризирует мир, уже не одна страна пострадала от его освобождения. Однако то, что россияне сделали в Украине — это настоящий геноцид. Ранее мы рассказывали о военных преступлениях России и своде международной организации Human Rights Watch (18+).