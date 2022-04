ООН призупинила членство Росії в Раді з прав людини — і РФ одразу заявила про свій повний вихід з Органу

Звірства російських військових в Україні неможливо приховати, як би не намагалася це зробити країна-агресор. Світовий вигнанець та держава-терорист щодня все дужче затягує мотузку на своїй шиї. Звичайно, не без допомоги українських дипломатів та їхніх міжнародних партнерів.

Сьогодні, 7 квітня, Генеральна Асамблея ООН призупинила членство Росії у Раді ООН з прав людини через грубі та систематичні порушення цих самих прав в Україні. Рішення підтримали 93 країни.

ГА ООН висловлює серйозну стурбованість тривалою кризою з прав людини та гуманітарною кризою в Україні, які спричинила РФ повномасштабним вторгненням.

У відповідь на це представник російської делегації заявив, що Росія повністю виходить зі складу Ради ООН.

