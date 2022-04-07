ООН призупинила членство Росії в Раді з прав людини — і РФ одразу заявила про свій повний вихід з Органу

Звірства російських військових в Україні неможливо приховати, як би не намагалася це зробити країна-агресор. Світовий вигнанець та держава-терорист щодня все дужче затягує мотузку на своїй шиї. Звичайно, не без допомоги українських дипломатів та їхніх міжнародних партнерів.

Сьогодні, 7 квітня, Генеральна Асамблея ООН призупинила членство Росії у Раді ООН з прав людини через грубі та систематичні порушення цих самих прав в Україні. Рішення підтримали 93 країни.

ГА ООН висловлює серйозну стурбованість тривалою кризою з прав людини та гуманітарною кризою в Україні, які спричинила РФ повномасштабним вторгненням.

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У відповідь на це представник російської делегації заявив, що Росія повністю виходить зі складу Ради ООН.

NEWS: #UNGA adopts historic resolution suspending the membership of Russia to the Human Rights Council and expressing grave concern at the ongoing human rights & humanitarian crisis in Ukraine. https://t.co/8c6gdOv5RO pic.twitter.com/NwSJ2IfM3V — United Nations (@UN) April 7, 2022

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував усім країнам, які підтримали історичну резолюцію та стали на правильний бік історії.

Військовим злочинцям не місце в органах ООН, спрямованих на захист прав людини. Вдячний усім державам-членам, які підтримали відповідну резолюцію ГА ООН і обрали правильний бік історії.

Про це написав міністр у своєму Twitter.

Сьогодні члени Європарламенту більшістю голосів підтримали негайне введення ембарго на нафту, газ, енергоносії з Росії.