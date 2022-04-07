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ООН призупинила членство Росії в Раді з прав людини — і РФ одразу заявила про свій повний вихід з Органу

Олена Яковлєва, редакторка сайту 07 Квітня 2022, 20:25
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