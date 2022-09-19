Актуальная карта боевых действий в Украине 19 сентября: опасные направления в режиме онлайн

Вместе с изменениями на карте боевых действий трансформируется и сознание всего мира. Так от устрашающего образа российской армии как одной из самых мощных остались только насмешки, как над единственной, способной только на террор, убийства гражданских и бегство.
Однако впереди украинцев еще предстоит долгий путь, чтобы восстановить свою Родину и избавиться от всех негативных последствий, которые принесли на нашу землю оккупанты.
А чтобы деоккупировать все территории и иметь возможность их полностью восстановить, нужно прислушаться к украинскому Генштабу, чтобы знать о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также, по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Институт изучения войны комментирует боевые действия в Украине:
Российские войска продолжают проводить бессмысленные наступательные операции вокруг Донецка и Бахмута вместо того, чтобы сосредоточиться на защите от наступательных украинских контрнаступлений.
Российские войска продолжают проводить бессмысленные наступательные операции вокруг Донецка и Бахмута вместо того, чтобы сосредоточиться на защите от наступательных украинских контрнаступлений.
Также эксперты отмечают, что неспособность России направить масштабное подкрепление в восточную Харьковскую и Луганскую области делает большую часть оккупированной Россией северо-восточной Украины очень уязвимой для продолжения украинских контрнаступлений.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, организации обороны и содержании захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях.
За сутки российские оккупанты нанесли три ракетных и 11 авиационных ударов, совершили более 40 обстрелов с РСЗО по объектам на территории Украины.
За сутки российские оккупанты нанесли три ракетных и 11 авиационных ударов, совершили более 40 обстрелов с РСЗО по объектам на территории Украины.
Пострадала инфраструктура более 20 населённых пунктов. В частности это – Краматорск, Северск, Серебрянка, Двуречная, Каменка, Спорное, Верхнекаменское, Красногоровка, Новомихайловка, Нескучное, Полтавка, Успеновка, Миролюбовка, Беляевка и Высокополье.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
В других направлениях противник вел обстрелы из танков, минометов и артиллерии:
На Южнобужском направлении противник наносил огненное поражение по всей линии столкновения. Обстрелы подверглись более 30 населенным пунктам. Среди них Украинка, Мирное, Квитневое, Новороссийское, Кобзарцы и Ольгиное.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Купянск, Гоптовка, Николаевка Вторая, Веселая Долина, Одрадовка, Марьинка, Новомихайловка и Правдиное.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Купянск, Гоптовка, Николаевка Вторая, Веселая Долина, Одрадовка, Марьинка, Новомихайловка и Правдиное.
В течение текущих суток авиация Сил обороны осуществила 20 ударов – подтверждено поражение 15 районов сосредоточения живой силы противника и опорных пунктов и четырех позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили один БПЛА оккупантов.
Ракетные войска и артиллерия оказали огневое влияние по более чем 20 объектам противника. В частности, по семи пунктам управления и девяти опорным пунктам и районам сосредоточения личного состава и военной техники. В зону поражения попали объекты ПВО и понтонные переправы российских оккупантов.
С каждым днем также открываются новые преступления российских оккупантов, а мир снова вздрагивает от жестокости. Читай, что происходит в Изюме.
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