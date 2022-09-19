Актуальная карта боевых действий в Украине 19 сентября: опасные направления в режиме онлайн

Вместе с изменениями на карте боевых действий трансформируется и сознание всего мира. Так от устрашающего образа российской армии как одной из самых мощных остались только насмешки, как над единственной, способной только на террор, убийства гражданских и бегство.

Однако впереди украинцев еще предстоит долгий путь, чтобы восстановить свою Родину и избавиться от всех негативных последствий, которые принесли на нашу землю оккупанты.

А чтобы деоккупировать все территории и иметь возможность их полностью восстановить, нужно прислушаться к украинскому Генштабу, чтобы знать о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также, по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует боевые действия в Украине:

Российские войска продолжают проводить бессмысленные наступательные операции вокруг Донецка и Бахмута вместо того, чтобы сосредоточиться на защите от наступательных украинских контрнаступлений.

Также эксперты отмечают, что неспособность России направить масштабное подкрепление в восточную Харьковскую и Луганскую области делает большую часть оккупированной Россией северо-восточной Украины очень уязвимой для продолжения украинских контрнаступлений.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 19 сентября 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, организации обороны и содержании захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях.

За сутки российские оккупанты нанесли три ракетных и 11 авиационных ударов, совершили более 40 обстрелов с РСЗО по объектам на территории Украины.

Пострадала инфраструктура более 20 населённых пунктов. В частности это – Краматорск, Северск, Серебрянка, Двуречная, Каменка, Спорное, Верхнекаменское, Красногоровка, Новомихайловка, Нескучное, Полтавка, Успеновка, Миролюбовка, Беляевка и Высокополье.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях противник вел обстрелы из танков, минометов и артиллерии:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Гута-Студенецкая Черниговской области и Рожковичи, Сосновка и Екатериновка Сумской областей;

направлении – в районах населенных пунктов Черниговской области и Сумской областей; на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Гоптовка, Стрелечья, Казачья Лопань, Кудеевка, Высокая Яруга, Волчанск, Гатище, Бударки, Купянск и Николаевка ;

направлении – в районах населенных пунктов ; на Краматорском направлении – Кривая Лука, Пискуновка, Райгородок, Белогоровка, Озерное, Григоровка ;

направлении – ; на Бахмутском направлении – Николаевка, Северск, Раздолевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Нью-Йорк, Яковлевка, Зайцевое и Майорск ;

направлении – ; на Авдеевском направлении – Константиновка, Авдеевка, Каменка, Опытное, Первомайское, Карловка и Водяное ;

направлении – ; на Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелов подверглись около 25 населенных пунктов. В частности, Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка, Никольское, Каменское, Зализничное и Новопавловка.

На Южнобужском направлении противник наносил огненное поражение по всей линии столкновения. Обстрелы подверглись более 30 населенным пунктам. Среди них Украинка, Мирное, Квитневое, Новороссийское, Кобзарцы и Ольгиное.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Купянск, Гоптовка, Николаевка Вторая, Веселая Долина, Одрадовка, Марьинка, Новомихайловка и Правдиное.

В течение текущих суток авиация Сил обороны осуществила 20 ударов – подтверждено поражение 15 районов сосредоточения живой силы противника и опорных пунктов и четырех позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили один БПЛА оккупантов.

Ракетные войска и артиллерия оказали огневое влияние по более чем 20 объектам противника. В частности, по семи пунктам управления и девяти опорным пунктам и районам сосредоточения личного состава и военной техники. В зону поражения попали объекты ПВО и понтонные переправы российских оккупантов.

С каждым днем ​​также открываются новые преступления российских оккупантов, а мир снова вздрагивает от жестокости. Читай, что происходит в Изюме.

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