Україна

Актуальна карта бойових дій в Україні 19 вересня: небезпечні напрямки в режимі онлайн

Даніела Долотова, редакторка сайту 19 Вересня 2022, 06:00
Карта бойових дій в Україні

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Прицільні атаки по українській енергосистемі: російські окупанти обстріляли Слов’янську ТЕС
0:04:26
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