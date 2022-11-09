Актуальная карта боевых действий в Украине 9 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Идут двести пятдесят девятые сутки украинско-российской войны, а это значит, что еще не все россияне стали по-настоящему хорошими. Украинцы внимательно следят за картой боевых действий Украины и без устали продолжают донатить на армию.

Мы гордимся нашими Вооруженными Силами и ведем борьбу в тылу, пока армейцы уничтожают российского оккупанта на физическом фронте.

Следовательно, в дальнейшем следим за сообщениями Генштаба ВСУ об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тогда, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны в Украине также следит за ходом событий в Украине и комментирует последние новости.

По словам экспертов ISW, российские оккупационные власти, вероятно, начинают новый этап эвакуации из Херсонской области.

Херсонский коллаборант и оккупационный депутат Кирилл Стремоусов заявил, что 7 ноября будет последним днем ​​эвакуации с западного берега Днепра.

К тому же ISW заключил: тревожные ядерные упоминания Путина в прошлом месяце не вызвали той степени страха в украинском правительстве, которая, вероятно, преследовала цель Кремль.

Также в своем Twitter ISW сообщили, что российские официальные лица могут устанавливать дополнительные информационные условия, чтобы обвинить украинские силы в создании угрозы жизни гражданского населения, называя прекращение централизованной эвакуации под руководством “администрации” необходимым для защиты гражданского населения.

Эксперты центра также отметили длительные усилия России по улучшению своей обороны на юге. Известно, что россияне устанавливают так называемые “зубы дракона” для замедления продвижения украинских сил.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 9 ноября 2022 года

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны Украины на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Враг обстреливает подразделений Сил обороны Украины вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.

Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Противник нанес три ракетных и десять авиационных ударов. От этого пострадали районы населённых пунктов Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство.

Продолжается формирование российско-белорусской группировки войск на территории Республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения противником авиационных ударов с применением ударных БПЛА с территории и воздушного пространства этой страны.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении — из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Ободы, Павловка и Покровка Сумской области;

направлении — из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов и Сумской области; на Слобожанском направлении — из танков, минометов, реактивной и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Амбарное, Бударки, Ольховатка, Двуречная, Казачья Лопань, Красное, Огурцово, Сосновка, Старица Харьковской области;

направлении — из танков, минометов, реактивной и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Харьковской области; на Купянском и Лиманском направлениях — по артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Вишневое, Купянск, Крахмальное и Кисловка Харьковской области; Грековка, Мясожаровка, Макеевка и Невское в Луганской области и Лиман, Терны, Торское и Ямполевка Донецкой области;

и направлениях — по артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов и Харьковской области; и в Луганской области и и Донецкой области; на Бахмутском направлении — из танков, минометов, ствольной и РСЗО в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Железное, Клещиевка, Майорск, Опросное, Северное, Раздолевка, Соледар, Яковлевка Донецкой области;

направлении — из танков, минометов, ствольной и РСЗО в районах населенных пунктов Донецкой области; на Авдеевском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка, Опросное, Первомайское Донецкой области;

направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Донецкой области; на Новопавловском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Большая Новоселка, Владимировка, Времовка, Угледар, Никольское, Нескучное, Новополь, Павловка, Пречистовка Донецкой области;

направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Донецкой области; на Запорожском направлении — из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Варваровка, Гуляйполе, Железнодорожное, Малые Щербаки, Новоданиловка, Ольговское, Степное, Темировка, Успеновка, Волшебное Запорожской области.

На Южнобужском направлении обстрелов из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы более 30 населенных пунктов, граничащих с линией столкновения, в том числе: Благодатное, Новая Каменка, Сухой Пруд Херсонской области; Васильевка, Кобзарцы, Широкое Николаевской области.

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Продолжается демонтаж и вывоз оборудования, башен мобильной связи украинских операторов.

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