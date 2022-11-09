Украина

Актуальная карта боевых действий в Украине 9 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Виктория Мельник, редактор сайта 09 ноября 2022, 06:00
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