Актуальна карта бойових дій в Україні 9 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Триває двісті п’ятдесят дев’ята доба українсько-російської війни, а це означає, що ще не всі росіяни стали по-справжньому хорошими. Українці пильно стежать за картою бойових дій України та невтомно продовжують донатити на армію.

Ми пишаємося нашими Збройними Силами та ведемо боротьбу в тилу, допоки армійці нищать російського окупанта на фронті фізичному.

А отже, надалі слідкуємо за повідомленнями Генштабу ЗСУ про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитися запеклі бої.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни в Україні також стежить за перебігом подій в Україні та коментує останні новини.

За словами експертів ISW, російська окупаційна влада, ймовірно, починає новий етап евакуації з Херсонської області.

Херсонський колаборант та окупаційний депутат Кіріл Стрємоусов заявив, що 7 листопада буде останнім днем організованої евакуації із західного берега Дніпра.

Також у своєму Twitter ISW повідомили, що російські офіційні особи також можуть встановлювати додаткові інформаційні умови, щоб звинуватити українські сили в створенні загрози життю цивільного населення, називаючи припинення централізованої евакуації під керівництвом “адміністрації” необхідним для захисту цивільного населення.

Експерти центру також відзначили тривалі зусилля Росії щодо покращення своєї оборони на півдні. Відомо, що росіяни встановлюють так звані “зуби дракона” для уповільнення просування українських сил.

До того ж ISW робить висновок: тривожні ядерні згадки Путіна минулого місяця не викликали того ступеня страху в українському уряді, який, ймовірно, мав на меті Кремль.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 9 листопада 2022 року

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони України на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони України вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

Продовжує завдавати удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Противник завдав 3 ракетних та 10 авіаційних ударів. Від цього постраждали райони населених пунктів Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. Республіка Білорусь й надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір.

Триває формування російсько-білоруського угруповання військ на території Республіки Білорусь. Зберігається загроза завдання противником авіаційних ударів із застосуванням ударних БпЛА з території та повітряного простору цієї країни.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку — з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Ободи, Павлівка та Покровка Сумської області;

на Слобожанському напрямку — з танків, мінометів, реактивної та ствольної артилерії в районах населених пунктів Амбарне, Бударки, Вільхуватка, Дворічна, Козача Лопань, Красне, Огірцеве, Соснівка, Стариця Харківської області;

на Куп’янському та Лиманському напрямках — з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Вишневе, Куп’янськ, Крохмальне і Кислівка Харківської області; Греківка, М’ясожарівка, Макіївка і Невське на Луганщині та Лиман, Терни, Торське і Ямполівка Донецької області;

на Бахмутському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та РСЗВ в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Залізне, Кліщіївка, Майорськ, Опитне, Північне, Роздолівка, Соледар, Яковлівка Донецької області;

на Авдіївському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка, Опитне, Первомайське Донецької області;

на Новопавлівському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Велика Новосілка, Володимирівка, Времівка, Вугледар, Микільське, Нескучне, Новопіль, Павлівка, Пречистівка Донецької області;

на Запорізькому напрямку — з артилерії різних типів в районах населених пунктів Варварівка, Гуляйполе, Залізничне, Малі Щербаки, Новоданилівка, Ольгівське, Степове, Темирівка, Успенівка, Чарівне Запорізької області.

На Південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони понад 30 населених пунктів, що межують з лінією зіткнення, в тому числі: Благодатне, Нова Кам’янка, Сухий Ставок Херсонської області; Василівка, Кобзарці, Широке Миколаївської області.

Ворог продовжує вдаватися до мародерства та знищення цивільної інфраструктури на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області. Так, 7 листопада, через дамбу Каховської ГЕС рухалися колони вантажних автомобілів з побутовою технікою та будівельними матеріалами.

Продовжується демонтаж та вивезення обладнання, веж мобільного звʼязку українських операторів.

В районі міста Берислав російські окупанти підірвали лінії електропередач та устаткування сонячної електростанції. З Херсонського обласного музею Шовкуненка окупанти вивезли всі художні цінності, меблі та обладнання.

З метою розслідування значних втрат особового складу підрозділів 155-ї окремої бригади морської піхоти збройних сил Російської Федерації на території України, у місто Донецьк направлено групу представників слідчого комітету РФ.

У Мелітопольському та Михайлівському районах Запорізької області російські окупаційні війська примушують місцеве населення отримувати російські паспорти.

Водночас загарбники відбирають паспорти громадянина України та погрожують переселенням.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогу 16 ударів. Під ураження потрапили чотири пункти управління, вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також чотири позиції засобів протиповітряної оборони противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили чотири райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника.

Військовий аналітик, полковник ЗСУ Петро Черник розповів, що відбувається на фронті, а саме в Херсоні та на Донецькому напрямку. За його словами, Херсон не можна брати наступом — лише облогою. Читай про це у нашому матеріалі.

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