Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 6 июля

Посмотри на потери оккупантов, а потом на наши ВСУ, на карту боевых действий, и после этого снова на ВСУ. Да, ты все правильно понимаешь — украинские военные продолжают мастерски выполнять свою работу и освобождать Украину от российских захватчиков метр за метром.
Тем временем, мирному населению Украины стоит не забывать прислушаться к Генштабу ВСУ, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
На Северском направлении враг обстрелял наши позиции в районе населенного пункта Мхи и нанес авиаудар вблизи Эсмани.
На Харьковском направлении враг обороняется на ранее захваченных рубежах.
На Харьковском направлении враг обороняется на ранее захваченных рубежах.
Применял танки, минометы, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Уды, Дементиевка, Новое, Русские Тишки, Циркуны, Кутузовка, Базалиевка, Пришиб, Шевеливка и Протопоповка.
Враг безуспешно вел штурмовые действия вблизи Сосновки, после чего отошел. Нанес авиационный удар в районе Харькова.
На Славянском направлении противник пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. Обстрелы из артиллерии зафиксированы вблизи Дибровного, Долина и Адамовки.
Вражеские штурмовые действия в районе Краснополья наши воины успешно отразили.
Вражеские штурмовые действия в районе Краснополья наши воины успешно отразили.
На Донецком направлении основные усилия враг сосредотачивается на взятии под контроль дороги Бахмут — Лисичанск и попытках завладеть населенным пунктом Белогоровка.
На Краматорском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Кривой Луки и Серебрянки. Нанес ракетно-авиационный удар вблизи Северска. Продолжаются бои в районе Белогоровки.
На Бахмутском направлении противник совершал обстрелы наших войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Кодема, Покровское, Зайцевое, Зализное и Новоселовка.
При поддержке артиллерии и оперативно-тактической авиации оккупанты вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Спирное и Вершина, бои продолжаются.
При поддержке артиллерии и оперативно-тактической авиации оккупанты вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Спирное и Вершина, бои продолжаются.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском продолжаются артиллерийские обстрелы по линии столкновения. Враг наносил авиационные удары по позициям Сил обороны в районе Авдеевки.
На Южнобужском направлении противник осуществлял систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Осокоровка, Добрянка, Потемкиное, Ивановка, Березнеговатое, Партизанское, Червоная Долина, Киселевка и Мирное. Сохраняется дальнейшая угроза нанесения ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.
Однако украинские военные знают, чем ответить оккупантам на их попытки захватить и уничтожить наше государство. Читай, как реактивные системы залпового огня HIMARS уже работают на Запорожском направлении.
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