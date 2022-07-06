Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 6 июля

Посмотри на потери оккупантов, а потом на наши ВСУ, на карту боевых действий, и после этого снова на ВСУ. Да, ты все правильно понимаешь — украинские военные продолжают мастерски выполнять свою работу и освобождать Украину от российских захватчиков метр за метром.

Тем временем, мирному населению Украины стоит не забывать прислушаться к Генштабу ВСУ, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 6 июля 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

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Оперативная обстановка в Украине на 6 июля 2022 года

На Северском направлении враг обстрелял наши позиции в районе населенного пункта Мхи и нанес авиаудар вблизи Эсмани.

На Харьковском направлении враг обороняется на ранее захваченных рубежах.

Применял танки, минометы, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Уды, Дементиевка, Новое, Русские Тишки, Циркуны, Кутузовка, Базалиевка, Пришиб, Шевеливка и Протопоповка.

Враг безуспешно вел штурмовые действия вблизи Сосновки, после чего отошел. Нанес авиационный удар в районе Харькова.

На Славянском направлении противник пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. Обстрелы из артиллерии зафиксированы вблизи Дибровного, Долина и Адамовки.

Вражеские штурмовые действия в районе Краснополья наши воины успешно отразили.

На Донецком направлении основные усилия враг сосредотачивается на взятии под контроль дороги Бахмут — Лисичанск и попытках завладеть населенным пунктом Белогоровка.

На Краматорском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Кривой Луки и Серебрянки. Нанес ракетно-авиационный удар вблизи Северска. Продолжаются бои в районе Белогоровки.

На Бахмутском направлении противник совершал обстрелы наших войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Кодема, Покровское, Зайцевое, Зализное и Новоселовка.

При поддержке артиллерии и оперативно-тактической авиации оккупанты вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Спирное и Вершина, бои продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском продолжаются артиллерийские обстрелы по линии столкновения. Враг наносил авиационные удары по позициям Сил обороны в районе Авдеевки.

На Южнобужском направлении противник осуществлял систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Осокоровка, Добрянка, Потемкиное, Ивановка, Березнеговатое, Партизанское, Червоная Долина, Киселевка и Мирное. Сохраняется дальнейшая угроза нанесения ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.

Однако украинские военные знают, чем ответить оккупантам на их попытки захватить и уничтожить наше государство. Читай, как реактивные системы залпового огня HIMARS уже работают на Запорожском направлении.

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