Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 6 липня

Подивись на втрати окупантів, а потім на наші ЗСУ, на карту бойових дій, і після цього знову на ЗСУ. Так, ти все правильно розумієш — українські військові продовжують майстерно виконувати свою роботу та звільняти Україну від російських загарбників метр за метром.

Тим часом мирному населенню України варто не забувати дослухатись до Генштабу ЗСУ, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 липня 2022 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

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Оперативна обстановка в Україні станом на 6 липня 2022 року

На Сіверському напрямку ворог обстріляв наші позиції в районі населеного пункту Мхи та завдав авіаудару поблизу Есмані.

На Харківському напрямку ворог обороняється на раніше захоплених рубежах.

Застосовував танки, міномети, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Уди, Дементіївка, Нове, Руські Тишки, Циркуни, Кутузівка, Базаліївка, Пришиб, Шевелівка та Протопопівка.

Ворог безуспішно вів штурмові дії поблизу Соснівки, після чого відійшов. Завдав авіаційного удару в районі Харкова.

На Слов’янському напрямку противник намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів. Обстріли з артилерії зафіксовано поблизу Дібровного, Долина та Адамівки.

Ворожі штурмові дії в районі Краснопілля наші воїни успішно відбили.

На Донецькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на взятті під контроль дороги Бахмут — Лисичанськ та спробах оволодіти населеним пунктом Білогорівка.

На Краматорському напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Кривої Луки та Серебрянки. Завдав ракетно-авіаційного удару поблизу Сіверська. Тривають бої в районі Білогорівки.

На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли наших військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Кодема, Покровське, Зайцеве, Залізне та Новоселівка.

За підтримки артилерії та оперативно-тактичної авіації окупанти вели штурмові дії у районах населених пунктів Спірне та Вершина, бої тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому продовжуються артилерійські обстріли по лінії зіткнення. Ворог завдавав авіаційних ударів по позиціях Сил оборони в районі Авдіївки.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Осокорівка, Добрянка, Потьомкіне, Іванівка, Березнегувате, Партизанське, Червона Долина, Киселівка та Мирне. Зберігається подальша загроза завдання ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону.

Проте українські військові знають, чим відповісти окупантам на їх спроби захопити та знищити нашу державу. Читай, як реактивні системи залпового вогню HIMARS вже працюють на Запорізькому напрямку.

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