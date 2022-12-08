Это революция в армии: Резников об украинском вооружении и военных инициативах

Во время войны украинская армия модернизировалась и не только освоила, но и превзошла военные стандарты НАТО — об этом говорят мировые политики и военные эксперты. Вместе с тем министр обороны Украины Алексей Резников говорит, что существует еще один не менее важный аспект подготовки ВСУ — повышение их способностей.

Речь идет о цифровой трансформации нашей армии, а также изменении правил в сфере привлечения инноваций в нужды обороны, объясняет он в своем Facebook.

Известно, что для плодотворной работы Минобороны совместно работает с командой Минцифры.

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— За последний месяц Вооруженные силы Украины получили в эксплуатацию семь образцов БПЛА, тогда как раньше могли получить в год всего один или два, — говорит Резников.

Для упрощения взаимодействия с производителями создан сайт, где каждый разработчик, имеющий готовый продукт, может подать заявку в Минобороны на допуск к эксплуатации своего изделия.

Официальный допуск к эксплуатации означает, что Минобороны может закупать изделия, а ВСУ — ставить их в штат. Раньше эта процедура занимала несколько лет, а теперь она очень быстрая.

В то же время такая скорость обеспечивается и постоянным финансированием: если бы не доноры, такие как United24 и другие волонтерские организации, то производители так и не нашли бы реализации для своей продукции.

По словам министра обороны, старожилы такую ситуацию вообще считают революцией в военной сфере.

— Также мы интенсивно взаимодействуем с международными партнерами. Недавно я провел очередную международную консультацию высокого уровня, чтобы усилить нашу армию на цифровом фронте. И я с оптимизмом смотрю на результаты диалога.

В настоящее время на рассмотрении находится еще 19 заявок о допуске к эксплуатации БПЛА украинского производства. Мы планируем принять решение по ним до конца года.

Как усовершенствуется обеспечение ВСУ

Алексей Резников отмечает, что министерства работают над несколькими способами улучшения обеспечения армии Украины. В первую очередь позаботились о логистике.

Для усовершенствования логистики ВСУ внедряется натовская программа Logfas, которая уже активно разворачивается до уровня бригад и до конца года по плану охватит их все.

Одновременно внедрено программное обеспечение Korovaj для обработки потребностей армии. Среди прочего это обеспечивает надлежащую прозрачность и контроль над вооружением и военной техникой, которую Украина получает в виде материально-технической помощи, — рассказывает Резников.

Также Минобороны работает и над вооруженным обеспечением армии: новые поставки, испытания оружия, модернизация или изготовление совершенно новых девайсов или транспорта — все это происходит прямо сейчас. Возможно, не так показательно, но очень результативно.

— В-третьих, учитывая долгосрочные вызовы в сфере военной безопасности и обороны, Министерство обороны Украины должно стать одним из лидеров цифрового развития. Эта задача будет решаться путем повышения компетенций в оборонном ведомстве и Вооруженных силах, а также через внедрение политик, способствующих государственно-частному партнерству в этой области.

В частности, уже начата деятельность Центра кибербезопасности Минобороны и военной команды реагирования на киберинциденты MIL.CERT-UA.

Резников заявил, что сейчас украинская сторона тесно сотрудничает с американскими партнерами. Результаты, которые демонстрируют их системы, уже впечатляют, а все попытки врагов Украины заблокировать поставки оружия остаются напрасными.

Также завершен важный этап в области внедрения автоматизированных систем управления войсками.

— Враг прекрасно понимает значение цифровизации. Поэтому прилагает огромные усилия для дискредитации и срыва этой работы в украинской армии, как недавно состоялось на примере программы Дельта. В ход идут кибератаки, кампании по дезинформации, “полезные идиоты” — весь возможный спектр противодействия, — объясняет Резников.

Это нас не остановит. Мы ведь сможем победить врага только путем качества Сил обороны.

— Более совершенная логистика и эффективная АСУ будут влиять на результаты боевых действий не хуже десятка MLRS. Это сохранит жизни наших воинов и приблизит победу, — заключает министр.

О модернизации ВСУ и ходе современной войны благодаря этому говорил и генерал Дмитрий Красильников. Читай в нашем материале о его роли в освобождении Херсонской и Харьковской областей.

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