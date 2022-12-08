Україна

Це революція в армії: Резніков про українське озброєння та військові ініціативи

Вікторія Мельник, редакторка сайту 08 Грудня 2022, 14:30
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