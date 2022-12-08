Це революція в армії: Резніков про українське озброєння та військові ініціативи

За час війни українська армія модернізувалася та не лише освоїла, а й перевершила військові стандарти НАТО — про це говорять світові політики та військові експерти. Поряд з тим міністр оборони України Олексій Резніков каже, що існує ще один не менш важливий аспект підготовки ЗСУ — підвищення спроможностей ЗСУ.

Йдеться про цифрову трансформацію нашого війська, а також зміну правил у сфері залучення інновацій до потреб оборони, пояснює він у своєму Facebook.

Відомо, що задля плідної роботи Міноборони спільно працює з командою Мінцифри.

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— Упродовж останнього місяця Збройні сили України отримали в експлуатацію сім зразків БПЛА, тоді як раніше могла отримати на рік всього один або два, — каже Резніков.

Для спрощення взаємодії з виробниками створено сайт, де кожен розробник, у якого є готовий продукт, може подати заявку до Міноборони на допуск до експлуатації свого виробу.

Офіційний допуск до експлуатації означає, що Міноборони може закуповувати вироби, а ЗСУ — ставити їх у штат. Раніше ця процедура займала кілька років, а тепер вона дуже швидка.

Водночас така швидкість забезпечується й постійним фінансуванням: якби не донори, такі як United24 та інші волонтерські організації, то виробники так би й не знайшли реалізації для своєї продукції.

За словами міністра оборони, старожили таку ситуацію взагалі вважають революцією у військовій сфері.

— Так само ми інтенсивно взаємодіємо з міжнародними партнерами. Нещодавно я провів чергові міжнародні консультації високого рівня, щоб посилити нашу армію на цифровому фронті. І я з оптимізмом дивлюся на результати діалогу.

Зараз на розгляді перебуває ще 19 заявок щодо допуску до експлуатації БПЛА українського виробництва. Ми плануємо ухвалити рішення щодо них до кінця року.

Як вдосконалюється забезпечення ЗСУ

Олексій Резніков зазначає, що міністерства працюють над кількома шляхами покращення забезпечення армії України. Найперше, про що подбали, — логістика.

Для вдосконалення логістики ЗСУ впроваджується натовська програма Logfas, яка вже активно розгортається до рівня бригад і до кінця року за планом охопить їх усі.

Одночасно впроваджено програмне забезпечення Korovaj для опрацювання потреб армії. Серед іншого, це забезпечує належну прозорість і контроль над озброєнням та військовою технікою, яку Україна отримує у вигляді матеріально-технічної допомоги, — розповідає Резніков.

Також Міноборони працює і над збройним забезпеченням армії: нові поставлення, випробування зброї, модернізація чи виготовлення абсолютно нових девайсів чи транспорту — все це відбувається просто зараз. Можливо, не так показово, але дуже результативно.

— По-третє, з огляду на довгострокові виклики у сфері воєнної безпеки та оборони Міністерство оборони України має стати одним з лідерів цифрового розвитку. Це завдання буде вирішуватись шляхом підвищення компетенцій в оборонному відомстві та Збройних силах, а також через впровадження політик, які сприятимуть державно-приватному партнерству у цій галузі.

Зокрема, вже започатковано діяльність Центру кібербезпеки Міноборони та воєнної команди реагування на кіберінциденти MIL.CERT-UA.

Резніков заявив, що зараз українська сторона тісно співпрацює з американськими партнерами. Результати, які демонструють їхні системи, уже вражають, а усі спроби ворогів України заблокувати постачання зброї залишаються марними.

Також завершено важливий етап у сфері впровадження автоматизованих систем управління військами.

— Ворог чудово розуміє значення цифровізації. Тому докладає величезних зусиль для дискредитації та зриву цієї роботи в українській армії, як нещодавно відбулося на прикладі програми Дельта. В хід ідуть кібератаки, кампанії з дезінформації, “корисні ідіоти” тощо — весь можливий спектр протидії, — пояснює Резніков.

Це нас не зупинить. Адже ми зможемо перемогти ворога тільки шляхом якості Сил оборони.

— Більш досконала логістика та ефективна АСУ впливатимуть на результати бойових дій не менше, ніж десяток MLRS. Це збереже життя наших воїнів і наблизить перемогу, — висновує міністр.

Про модернізацію ЗСУ та хід сучасної війни завдяки цьому говорив і генерал Дмитро Красильников. Читай у нашому матеріалі про його роль у звільнення Херсонської та Харківської областей.

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