В неволе остается не менее 750 защитников Мариуполя: что рассказал освобожденный Андрей Кореневич

Он два месяца защищал Мариуполь на Азовстали, а затем попал в плен к россиянам. Пять месяцев Андрея Кореневича держали в печально известной Еленовке. Когда его обменяли, жена Наталья Волкова узнала мужа только по футболке, подаренной на Новый год: в плену военный потерял половину своего веса. Сейчас боец проходит реабилитацию и с января снова станет в ряды ВСУ.

— Звонит неизвестный номер. Я слышу голос своего мужа, и он говорит: Наталья, все нормально, я в Украине! — Как в Украине? Об обмене вообще никто ничего не говорил! Конечно я расплакалась, — рассказывает жена освобожденного.

Его освободили 21 сентября, после пятимесячного плена. Это был один из самых больших по численности обменов украинских защитников. Тогда обменяли 108 азовцев.

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Своего Андрея Наталья узнала только по футболке, настолько он похудел и осунулся.

Супруги вместе четыре года. Жили в Мариуполе. Андрей с 2014 года служил в батальоне Азов, а 24 февраля мужчина встал на защиту своего города. Тяжелее всего, говорит военный, было терять друзей и собратьев. Но поддержка всего мира придавала боевого духу, чтобы уничтожать врага.

— На Азовстали нам рассказывали об акциях поддержки, которые проводили люди здесь и за границей. Мы видели, как группа Kalush со сцены Евровидения сказала о защитниках Мариуполя, — вспоминает Андрей.

Нам это все показывали, мы понимали, что весь мир нас поддерживает и это давало большой толчок для боевого духа, чтобы держаться.

А 20 апреля Андрей с уцелевшими бойцами Азова вышли из сталелитейного завода и попали в плен. В неволе в оккупантов, говорит Андрей, до сих пор остаются по меньшей мере 750 азовцев.

— Все обмены проходят без азовцев: меняют абсолютно все виды войск, кроме Азова.

Сейчас Андрей проходит реабилитацию в Ивано-Франковске и уже в январе планирует вернуться в ряды Вооруженных Сил, чтобы гнать россиян с нашей земли. А после победы намерен присоединиться к восстановлению Мариуполя.

Почему РФ так не хочет обменивать азовцев и как вообще происходит обмен пленными по “сортам”: об этом мы писали несколько раньше — читай в нашем материале.

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