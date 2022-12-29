У неволі залишається щонайменше 750 захисників Маріуполя: що розповів звільнений Андрій Кореневич

Він два місяці боронив Маріуполь на Азовсталі, а потім потрапив у полон до росіян. П’ять місяців Андрія Кореневича тримали у сумнозвісній Оленівці. Коли його обміняли, дружина Наталя Волкова упізнала чоловіка лише за футболкою, яку подарувала на Новий рік: у полоні військовий втратив половину своєї ваги. Нині боєць проходить реабілітацію і з січня знову стане до лав ЗСУ.

— Дзвонить невідомий номер. Я чую голос свого чоловіка, і він каже: Наталя, все нормально, я в Україні! — Як в Україні? Про обмін взагалі ніхто нічого не казав! Авжеж я розплакалася, — розповідає дружина звільненого.

Його звільнили 21 вересня, після п’ятимісячного полону. Це був один із найбільших за чисельністю обмінів українських захисників. Тоді звільнили 108 азовців.

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Свого Андрія Наталя впізнала лише по футболці, настільки він схуд та змарнів.

Подружжя разом чотири роки. Жили в Маріуполі. Андрій з 2014 року служив у батальйоні Азов, а 24 лютого чоловік став на захист свого міста. Найтяжче, каже військовий, було втрачати друзів та побратимів. Але підтримка усього світу додавала бойового духу, аби нищити ворога.

— На Азовсталі нам розповідали про акції підтримки, які проводили люди тут і закордоном. Ми бачили, як гурт Kalush зі сцени Євробачення сказав про захисників Маріуполя, — згадує Андрій.

Нам це все показували, ми розуміли, що увесь світ нас підтримує і це давало великий поштовх для бойового духу, щоб триматися.

А 20 квітня Андрій із вцілілими бійцями Азову вийшли зі сталеливарного заводу і потрапили в полон. У неволі в окупантів, каже Андрій, ще досі залишаються щонайменше 750 азовців.

— Усі обміни проходять без обміну азовців: міняють абсолютно всі види військ, окрім Азову.

Нині Андрій проходить реабілітацію в Івано-Франківську і вже у січні планує повернутися до лав Збройних Сил, аби далі гнати росіян з нашої землі. А після перемоги має намір долучитися до відновлення Маріуполя.

Чому РФ так не хоче обмінювати азовців та як взагалі відбувається обмін полоненими за “сортами”: про це ми писали дещо раніше — читай у нашому матеріалі.

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