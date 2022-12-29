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У неволі залишається щонайменше 750 захисників Маріуполя: що розповів звільнений Андрій Кореневич

Ірина Тимчишин 29 Грудня 2022, 12:00

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Андрій Кореневич

У неволі залишається щонайменше 750 захисників Маріуполя: що розповів звільнений Андрій Кореневич
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