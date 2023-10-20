COVID-19 циркулирует параллельно с гриппом — как уберечься людям в возрасте старше 60

COVID-19 не исчезает из нашей жизни. Вирус циркулирует и дальше, оставаясь смертельно опасным для групп риска, особенно для людей 60+. В Украине уже фиксируют еженедельное увеличение больных коронавирусом. Медики прогнозируют, что этот осенний эпидемический сезон будет сложнее и тяжелее прошлогоднего.

COVID-19 и грипп будут поражать одновременно. Единственный способ предотвратить тяжелое течение заболевания и избежать осложнений — это вакцинация. Поэтому врачи призывают людей не пренебрегать собственным здоровьем и прививаться, особенно позаботиться о пожилых людях.

Несмотря на войну, государство снабжает украинцев вакциной. От коронавируса она бесплатна, а вакцину от гриппа можно приобрести в аптеках.

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Медики обеспокоены тем, что большая часть пожилых украинцев до сих пор не вакцинирована. А именно они в группе риска, которым больше всего угрожает COVID-19. Им легче всего инфицироваться от детей и внуков, которые могут болеть бессимптомно. Поэтому врачи настоятельно просят украинцев позаботиться об иммунизации стариков прежде всего.

Среди наиболее уязвимых групп населения – люди старше 60 лет. Они имеют хронические заболевания, влияющие на иммунитет. Поэтому они, прежде всего, подлежат вакцинации.

По информации заместителя Министра здравоохранения Украины, Главного государственного санитарного врача Украины Игоря Кузина, в Украине наблюдаются первые недели подъема заболеваемости. Тенденция нарастания количества заболевших сохранится по меньшей мере до конца ноября.

Для людей из группы риска врачи советуют получить дополнительный второй и третий бустер, если прошло более пяти месяцев от прививки (базовый курс состоит из двух доз вакцины и одного бустера). Защита организма благодаря бустерным прививкам будет более надежной.

Следует помнить: вакцина против COVID-19 не защищает от гриппа. И напротив. Но их можно сделать одновременно и никакого вреда не будет, уверяют врачи. Сейчас в Украине три типа вакцины против коронавируса. Всего почти пять миллионов доз для взрослых и отдельно для детей.

Напомним, ранее мы подробнее рассказывали, почему повторная вакцинация от COVID-19 рекомендована пожилым людям сейчас.

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