COVID-19 циркулює паралельно з грипом — як вберегтися людям у віці старше 60

COVID-19 не зникає з нашого життя. Вірус циркулює й надалі, залишаючись смертельно небезпечним для груп ризику, особливо для людей 60+. В Україні уже фіксують щотижневе збільшення хворих на коронавірус. Медики прогнозують, що цей осінній епідемічний сезон буде складним і важчим за минулорічний.

COVID-19 та грип вражатимуть одночасно. Єдиний спосіб запобігти тяжкому перебігу захворювання та уникнути ускладнень — це вакцинація. Тож лікарі закликають людей не нехтувати власним здоров’ям і щепитися, особливо подбати про літніх людей.

Попри війну, держава забезпечує українців вакциною. Від коронавірусу вона безкоштовна, а вакцину від грипу можна придбати в аптеках.

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Медики занепокоєні, що велика частина літніх українців досі не вакцинована. А саме вони у групі ризику, яким найбільше загрожує COVID-19. Їм найлегше інфікуватися від дітей та онуків, які можуть хворіти безсимптомно. Тому лікарі настійливо просять українців подбати про імунізацію стареньких насамперед.

Серед найбільш уразливих груп населення – люди старше 60 років. Вони мають хронічні захворювання, які впливають на імунітет. Тому вони насамперед підлягають вакцинації.

За інформацією заступника Міністра охорони здоров’я України, Головного державного санітарного лікаря України Ігора Кузіна, в Україні спостерігаються перші тижні підйому захворюваності. Тенденція наростання кількості хворих збережеться щонайменше до кінця листопада.

Для людей із групи ризику лікарі радять отримати додатковий другий та третій бустер, якщо минуло понад п’ять місяців від попереднього щеплення (базовий курс складається з двох доз вакцини й одного бустера). Захист організму завдяки бустерним щепленням буде надійнішим.

Варто пам’ятати: вакцина проти COVID-19 не захищає від грипу. І навпаки. Але їх можна зробити одночасно і жодної шкоди не буде, запевняють лікарі. Наразі в Україні є три типи вакцини проти коронавірусу. Усього — майже п’ять мільйонів доз для дорослих та окремо для дітей.



Нагадаємо, раніше ми детальніше розповідали, чому повторна вакцинація від COVID-19 рекомендована людям похилого віку зараз.

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