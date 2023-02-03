Съедали продукты на бумаге: ГБР раскрыло схему преступников, наживавшихся на ВСУ

Сотрудники Государственного бюро расследований в ходе совместной спецоперации со Службой безопасности Украины разоблачили и задержали преступную группу, которая присваивала средства, выделенные на питание военнослужащих Вооруженных сил Украины.

В рамках масштабного расследования по надлежащему обеспечению военных всем необходимым ГБР прекращает попытки нажиться на войне отдельных чиновников и предпринимателей. Особое внимание уделяется обеспечению продуктами, поскольку здесь, по мнению преступников, проще всего скрыть доказательства своей вины.

Продукты можно списать, съесть на бумаге, — говорит спикер ГБР Ольга Чиканова.

Одним из таких эпизодов является деятельность фирм, среди прочего поставлявших яйца по завышенным ценам в Минобороны.

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Придумывали махинаторы и другие схемы. Например, в финансово-хозяйственные документы вносили ложные данные по получению воинской частью продуктов на свой склад, а на самом деле ничего не поставлялось. Затем виртуальные продукты списывали, будто их употребили солдаты.

Злоумышленники полагали, что не оставляют никаких следов преступления, поскольку документально проверить употребленные продукты очень непросто.

По подобной схеме действовали и злоумышленники, задержанные работниками ДБР. В состав преступной группы входили представители предприятий поставщиков и военные, отвечающие за обеспечение одной из воинских частей.

Также ДБР задержало военнослужащего, который вел черную бухгалтерию махинаторов. Сумма ущерба, установленного государству от деятельности этой группы, достигает более 4,5 млн грн. Все средства участники преступной схемы делили поровну.

Во время обысков у участников схемы нашли и изъяли черновую бухгалтерию, записи, оружие, боеприпасы, взрывные устройства и 1 млн грн наличными.

В настоящее время этим лицам готовится уведомление о подозрении и ходатайстве об избрании мер пресечения.

Предварительная квалификация уголовного правонарушения — ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Преступникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

ДБР будет продолжать разоблачать все мошеннические схемы и не позволит нажиться на тех, кто отдает свою кровь за Родину.

В последнее время одной из наиболее обсуждаемых тем в сети стала стоимость закупки продуктов для ВСУ. Поэтому Минобороны решило реформировать систему питания военных, введя унифицированное меню. Об этом министр обороны Алексей Резников сказал депутатам на заседании антикоррупционного комитета.

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