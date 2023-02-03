З’їдали продукти на папері: ДБР розкрило схему злодіїв, що наживались на ЗСУ

Працівники Державного бюро розслідувань під час спільної спецоперації зі Службою безпеки України викрили та затримали злочинну групу, яка привласнювала кошти, виділені на харчування військовослужбовців Збройних сил України.

У межах масштабного розслідування щодо належного забезпечення військових усім необхідним ДБР припиняє спроби нажитися на війні окремих чиновників та підприємців. Особлива увага приділяється забезпеченню продуктами, оскільки тут, на думку злодіїв, найпростіше сховати докази своєї вини.

Продукти можна списати, з’їсти на папері, — говорить спікерка ДБР Ольга Чиканова.

Одним із таких епізодів є діяльність фірм, які серед іншого постачали яйця за завищеними цінами до Міноборони.

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Вигадували махінатори й інші схеми. Наприклад, до фінансово-господарських документів вносили неправдиві дані щодо отримання військовою частиною продуктів на свій склад, а насправді нічого не поставлялося. Потім віртуальні продукти списували, начебто їх спожили солдати.

Зловмисники думали, що не залишають жодних слідів злочину, оскільки документально перевірити спожиті продукти дуже непросто.

За подібною схемою діяли й зловмисники, яких затримали працівники ДБР. До складу злочинної групи входили представники підприємств постачальників та військові, які відповідають за забезпечення однієї з військових частин.

Також ДБР затримало військовослужбовця, який вів чорну бухгалтерію махінаторів. Сума збитків, завданих державі від діяльності цієї групи, наразі сягає понад 4,5 млн грн. Усі кошти учасники злочинної схеми ділили порівну.

Під час обшуків у учасників схеми знайшли та вилучили чорнову бухгалтерію, записи, зброю, боєприпаси, вибухові пристрої та 1 млн грн готівкою.

Наразі цим особам готується повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжних заходів тримання під вартою.

Попередня кваліфікація кримінального правопорушення — ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Наразі злочинцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.

ДБР продовжуватиме викривати усі шахрайські схеми і не дозволить нажитись на тих, хто віддає свою кров за Батьківщину.

Останнім часом однією із найобговорюваніших тем у мережі стала вартість закупівлі продуктів для ЗСУ. Тому Міноборони вирішило реформувати систему харчування військових, запровадивши уніфіковане меню. Про це міністр оборони Олексій Резніков сказав депутатам на засіданні антикорупційного комітету.

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