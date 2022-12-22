Работают и днем, и ночью, чтобы у тебя был свет дома — расскажем тебе больше об украинских энергетиках

Украинские энергетики сегодня делают невозможное, чтобы энергетический фронт выстоял. Они борются с блэкаутами, балансируют с переключениями, чтобы у каждого украинца в доме было свет.

И без колебаний едут восстанавливать уничтоженную или поврежденную энергосистему деоккупированных городов и сел. Часто работают в снег, в дождь, без сна и отдыха, с самого утра и до позднего вечера. Трудятся и сегодня, в свой профессиональный праздник — День энергетика.

День энергетика — как работают украинские энергетики сейчас

Они успевают все и везде. Сейчас расчищают от зарослей электролинии Черкасской области, помогают соседним регионам. Эта бригада недавно вернулась из Николаевской области. Там с марта не было света. Большинство важного оборудования повреждено обстрелами.

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Мы ремонтировали линии 110 и 35 тысяч, там были даже поврежденные минами и снарядами, — рассказывает электромонтер Александр Пихур.

Александр Пихур — электромонтер высоковольтных линий. Говорит, как только узнал, что надо ехать помогать Николаевской области, согласился не раздумывая.

Я когда смотрел на Снегиревку, как она пострадала после нашествия россиян, мне хотелось принести людям какое-то добро. И я с радостью поехал туда, — рассказывает мужчина.

Увиденным черкащане были шокированы. Вокруг все разбомблено и разбито. Много высоковольтных линий разрушено, провода оборваны, опоры повалены. Восстанавливать их пришлось под постоянным дождем, в грязи. Работали с самого утра и до позднего вечера в течение двух недель. Шли за саперами.

Сначала мы боялись. Прошлись, посмотрели, а потом уже никто не обращал внимания на это. Просто делали свое дело и всё. Я еще такого не видел.

Чем занимаются энергетики

Служба высоковольтных линий, где работает Александр, обслуживает более 3000 км высоковольтных линий Черкасской области. В службе пять бригад. Сейчас у каждой, кроме работы в своем регионе, еще и помощь соседним.

В командировке они работали с раннего утра и до темноты, чтобы у людей был свет, нужно было как можно скорее восстановить эти линии, — рассказывает начальник Черкассыоблэнерго Александр Келеберда.

Бригады ездят восстанавливать электросети в пострадавшие регионы по очереди. Первая была в начале октября. Остальные держат фронт дома. Здесь тоже из-за постоянных обстрелов энергетических объектов специалисты на местах делают буквально невозможное — иногда через несколько часов возвращают людям свет.

Сети не приспособлены к тому, чтобы стоять выключенными, и когда мы их включаем, очень много случается внештатных ситуаций. Это горит оборудование, которое не выдерживает перенапряжений в сетях, отказывает автоматика, — говорит энергетик Валентин Бурла.

На эту работу берут только высококвалифицированных рабочих. А их сейчас мало. Потому что такие и на фронте на вес золота. Многие энергетики воюют. Тыл держат и за себя, и за оставшихся. Но они не жалуются, потому что не понаслышке знают цену победы.

Когда смотришь на людей, усталости не чувствуешь. Мы приближаем свою победу. Мы понемногу делаем то, что умеем, и скоро победа будет наша, — говорит энергетик Александр Пихур.

Ранее мы делились поздравлениями с Днем энергетика в стихах и прозе.

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