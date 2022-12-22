Працюють і вдень, і вночі, щоб у тебе було світло в домівці — розповімо тобі більше про українських енергетиків

Українські енергетики сьогодні роблять неможливе, щоб енергетичний фронт вистояв. Вони борються з блекаутами, балансують з перемиканнями, щоб у кожного українця в оселі було світло.

І без вагань їдуть відновлювати знищену або пошкоджену енергосистему деокупованих міст і сіл. Часто працюють в сніг, у дощ, без сну і перепочинку, від самого ранку і до пізнього вечора. Не покладають рук і сьогодні, у своє професійне свято — День енергетика.

День енергетика — як працюють українські енергетики зараз

Вони встигають усе і всюди. Зараз розчищають від заростей електролінії на Черкащині, допомагають сусіднім регіонам. Ця бригада нещодавно повернулася з Миколаївщини. Там із березня не було світла. Більшість важливого обладнання пошкоджено обстрілами.

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Ми ремонтували лінії 110 і 35 тисяч, там були навіть пошкоджені мінами і снарядами, — розповідає електромонтер Олександр Піхур.

Олександр Піхур — електромонтер високовольтних ліній. Каже, щойно дізнався, що треба їхати допомагати Миколаївщині, погодився без вагань.

Я коли дивився на Снігурівку, як вона постраждала після навали росіян, мені хотілось принести людям якесь добро. І я з радістю поїхав туди, — розповідає чоловік.

Побаченим черкащани були шоковані. Навколо все розбомблено і розбито. Багато високовольтних ліній зруйновано, дроти обірвані, опори повалені. Відновлювати їх довелося під постійним дощем, в багнюці. Працювали від самого ранку і до пізнього вечора впродовж двох тижнів. Йшли за саперами.

Спочатку ми боялись. Пройшлися, подивилися, а потім уже ніхто не звертав уваги на це. Просто робили свою справу і все. Я такого ще не бачив.

Чим займаються енергетики

Служба високовольтних ліній, де працює Олександр, обслуговує понад 3000 км високовольтних ліній на Черкащині. У службі п’ять бригад. Нині в кожної, крім роботи у своєму регіоні, ще й допомога сусіднім.

У відрядженні вони працювали з раннього ранку і дотемна, щоб у людей було світло, треба було якомога швидше відновити ці лінії, — розповідає начальник Черкасиобленерго Олександр Келеберда.

Бригади їздять відновлювати електромережі в постраждалі регіони почергово. Перша була на початку жовтня. Інші тримають фронт удома. Тут теж через постійні обстріли енергетичних об’єктів фахівці на місцях роблять буквально неможливе — подекуди за кілька годин повертають людям світло.

Мережі не пристосовані до того, щоб стояти вимкненими, і коли ми їх вмикаємо, дуже багато трапляється позаштатних ситуацій. Це горить обладнання, яке не витримує перенапруг у мережах, відмовляє автоматика, — каже енергетик Валентин Бурла.

На цю роботу беруть лише висококваліфікованих робітників. А їх нині катма. Бо такі й на фронті на вагу золота. Багато енергетиків воює. Тил тримають і за себе, і за них ті, хто залишився. Але вони не нарікають, бо не з чуток знають ціну перемоги.

Коли дивишся на людей, втоми не відчуваєш. Ми наближаємо свою перемогу. Ми потрохи робимо те, що вміємо, і скоро перемога буде наша, — каже енергетик Олександр Піхур.

Раніше ми ділилися привітаннями з Днем енергетика у віршах та прозі.

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