Люди

Працюють і вдень, і вночі, щоб у тебе було світло в домівці — розповімо тобі більше про українських енергетиків

Ірина Цимбал 22 Грудня 2022, 18:00

Більше відео
0:05:30
Як родина Висоцьких захищає Україну
На найпередовішому плані — як родина Висоцьких бореться за Україну на різних фронтах
0:03:28
Як дитина дивом залишилася жива після атаки Шахедів
Уламок дрона залетів у квартиру: як дитина дивом залишилася жива після атаки Шахедів
0:03:14
як медики на фронті борються за кожного
Їхня робота — суцільний конвеєр життя і смерті: як медики на фронті борються за кожного — ексклюзивні кадри
0:04:23
Хронологія боротьби Харкова
За 300 днів війни Харків посивів! Хронологія боротьби незламного міста та нові реалії життя харків’ян
Дивитись більше

Останні відео
0:03:42
День енергетика — як працюють українські енергетики зараз

Працюють і вдень, і вночі, щоб у тебе було світло в домівці — розповімо тобі більше про українських енергетиків
0:06:11
ЗРК Patriot для України: Юрій Ігнат про можливості комплексу
Чи зможе Україна збивати балістичні ракети? Що розповідають про ЗРК Patriot у Повітряних силах
Уніфікована військова форма для жінок у ЗСУ
Від білизни до зимового одягу: у Києві представили військову форму для жінок
0:10:28
Бахмут сьогодні: яка ситуація у місті 22 грудня
Росіяни руйнують місто вщент усім озброєнням! Яка ситуація в Бахмуті сьогодні
День енергетика: привітання від Зеленського, міністра енергетика й Укренерго
Воїни світла, які борються на своєму фронті цілодобово — День енергетика в Україні
Візит Зеленського до США - ключові моменти
Ми маємо чудові новини — як пройшов візит Зеленського до США та чого очікувати українцям у 2023 році
Комендантська година на Новий рік
Як будемо відзначати: що відомо про комендантську годину на новорічну ніч
0:04:04
Обстріл Запоріжжя
Це справжнє пекло: спотворене війною Запоріжжя намагається жити далі
0:03:13
Шахед на Київщині
Шахед впав прямо біля дому! Село Старі Безрадичі понівечили дрони РФ
Карта бойових дій в Україні 22.12.2022 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 22 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Більше відео
ЗРК Patriot для України: Юрій Ігнат про можливості комплексу
Читати далі
Чи зможе Україна збивати балістичні ракети? Що розповідають про ЗРК Patriot у Повітряних силах

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь