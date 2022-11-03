Четыре сына и два внука в ВСУ, а две дочери — под оккупацией: история женщины, которая ждет дома своих 15 детей

Она ждет с войны четырех своих сыновей и двух внуков. Евдокия Терен из Буковины — мать-героиня, воспитавшая 15 детей. Сыновья в первые дни полномасштабной войны пошли добровольцами в армию. Один уже тяжело ранен и лечится в Польше. Женщина ждет всех своих родных с победой и каждый месяц отчисляет часть пенсии на нужды Вооруженных сил Украины.

История о Евдокии поражает: она воспитала детей так, что сейчас они защищают родную землю от оккупантов.

— Они пошли на фронт один за другим, потому что знают, что так нужно.

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Из четырех сыновей, которые сейчас воюют с оккупантом, только один — Илья — имел боевой опыт, потому что был в зоне АТО. Сейчас все они на Донецком направлении.

Сын Василий получил тяжелое ранение и сейчас находится в польской больнице. Спас его Илья: нес на себе 23 километра.

В войске находятся и двое внуков Евдокии, за которых она тоже очень переживает. Старший сын по возрасту не может служить в армии, поэтому помогает ВСУ волонтерством.

Дочери Евдокии сейчас находятся в Херсонской области, под оккупацией. А еще одна дочка с мужем-сирийцем вынуждены были бежать из страны, которую тоже разбомбили путинские войска.

Теперь женщина мечтает о победе и возвращении своих родных с войны, чтобы собрать всех за семейным столом.

А как спасалась женщина с воспитанниками детдома Харькова — рассказываем в материале.

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