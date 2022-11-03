Чотири сини та двоє онуків у ЗСУ, а дві доньки — під окупацією: історія жінки, яка чекає вдома на своїх 15 дітей

Вона чекає з війни чотирьох своїх синів та двох онуків. Євдокія Терен з Буковини — матір-героїня, яка виховала 15 дітей. Сини у перші дні повномасштабної війни пішли добровольцями до війська. Один уже має тяжке поранення та лікується в Польщі. Жінка чекає всіх своїх рідних із перемогою і щомісяця відраховує частину пенсії на потреби Збройних сил України.

Історія про пані Євдокію вражає: вона виховала дітей так, що зараз вони захищають рідну землю від окупантів.

— Вони пішли на фронт один за одним, бо знають, що так треба.

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З чотирьох синів, що зараз воюють з окупантом, лише один — Ілля — мав бойовий досвід, бо був у зоні АТО. Зараз усі вони на Донецькому напрямку.

Син Василь отримав важке поранення, тож поки перебуває у польській лікарні. Врятував його Ілля: ніс на собі 23 кілометри.

У війську перебувають і двоє онуків пані Євдокії, за яких вона також дуже переживає. Старший син за віком не може служити в армії, тому допомагає ЗСУ волонтерством.

Доньки пані Євдокії зараз перебувають на Херсонщині, під окупацією. А ще одна доня із чоловіком-сирійцем змушені були тікати з країни, яку також розбомбили путінські війська.

Тепер жінка мріє про перемогу та повернення своїх рідних з війни, щоб зібрати усіх за родинним столом.

А як рятувалася вихователька із вихованцями дитбудинку Харкова — розповідаємо у матеріалі.

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