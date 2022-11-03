Люди

Чотири сини та двоє онуків у ЗСУ, а дві доньки — під окупацією: історія жінки, яка чекає вдома на своїх 15 дітей

Ірина Тимчишин 03 Листопада 2022, 19:00

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Євдокія Терен

Чотири сини та двоє онуків у ЗСУ, а дві доньки — під окупацією: історія жінки, яка чекає вдома на своїх 15 дітей
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