Годовщина удара по харьковским общежитиям: истории потерь, восстановления и общее желание вернуться домой

В Харькове родственники, соседи и чудом уцелевшие поминают погибших во время ракетных ударов по общежитиям. В годовщину трагедии возле уничтоженного дома собрались люди, потерявшие родных и жилье.
17 августа в результате удара Искандерами по двум общежитиям в разных районах города погибли 25 человек, еще около 40 попали в больницы.
Сейчас вообще не скажешь, что на месте общежития когда-то было какое-нибудь здание. Теперь туда приносят свежие цветы родственники погибших, бывшие жители и те, кому удалось чудом уцелеть.
Марина Баглаенко в момент взрыва находилась на кухне и занималась консервацией. Ее лицо хирургам пришлось собирать по кусочкам. Именно она стала первой пациенткой благотворительной инициативы Спаси красоту.
А вот у Вячеслава Симона из всего, что у него было, остались после взрыва только шорты, в которых он был. Сейчас город предоставил ему с братьями общежитие.
Слесарь теплосетей Василий Макаренко на это предложение мэрии не согласился, не устроили условия. Год назад он потерял из-за обстрела русских жену Лидию. Ей было 59 лет.
Вспоминает, когда услышал гудение, подумал самолет. А это летел на их общежитие Искандер из Белгородской области, откуда и он, и жена родом. Откопать ее из-под завалов сначала пытался самостоятельно, потом позвал соседа и зятя. Женщина умерла в скорой.
На 40 дней после смерти любимой, Василий позвонил сестрам жены в Белгородскую область, сказал все, что думает, с тех пор не общается.
На 40 дней после смерти любимой, Василий позвонил сестрам жены в Белгородскую область, сказал все, что думает, с тех пор не общается.
На годовщину трагедии во дворе уничтоженного общежития соседи поминают погибших. За столом обсуждают, кого где приютили, что будет с аварийными подъездами и теми, у кого ничего не уцелело.
Чиновники рассматривают вариант надстроить в общежитии еще два этажа, но здание все в трещинах. Поэтому сейчас работает экспертная группа, чтобы определить, возможно ли осуществить задуманное.
Люди считают, что через год все проектно-сметные работы можно было сделать. Впрочем, четких сроков чиновники не могут назвать и сейчас.
Хочется вернуться домой, в свою квартиру, где я прожила более 30 лет, — говорит жительница разрушенного общежития Людмила Шарапова.
Хочется вернуться домой, в свою квартиру, где я прожила более 30 лет, — говорит жительница разрушенного общежития Людмила Шарапова.
А пока власти не спешат, в Харькове добровольцы помогают семьям, чье жилье пострадало в результате обстрелов. Совсем незнакомые ранее люди — разных профессий, возраста, не специалисты по строительному делу — берутся за инструмент и чинят откосы, двери, стены, балконы. Читай, как волонтеры вместе взялись отстраивать дома.
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