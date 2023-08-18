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Годовщина удара по харьковским общежитиям: истории потерь, восстановления и общее желание вернуться домой

Мария Малевская, региональный журналист программы Викна-Новости 18 августа 2023, 20:00

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Річниця удару по Харківських гуртожитках

Годовщина удара по харьковским общежитиям: истории потерь, восстановления и общее желание вернуться домой
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