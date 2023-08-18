Годовщина удара по харьковским общежитиям: истории потерь, восстановления и общее желание вернуться домой

В Харькове родственники, соседи и чудом уцелевшие поминают погибших во время ракетных ударов по общежитиям. В годовщину трагедии возле уничтоженного дома собрались люди, потерявшие родных и жилье.

17 августа в результате удара Искандерами по двум общежитиям в разных районах города погибли 25 человек, еще около 40 попали в больницы.

Сейчас вообще не скажешь, что на месте общежития когда-то было какое-нибудь здание. Теперь туда приносят свежие цветы родственники погибших, бывшие жители и те, кому удалось чудом уцелеть.

Сейчас также смотрят

Марина Баглаенко в момент взрыва находилась на кухне и занималась консервацией. Ее лицо хирургам пришлось собирать по кусочкам. Именно она стала первой пациенткой благотворительной инициативы Спаси красоту.

А вот у Вячеслава Симона из всего, что у него было, остались после взрыва только шорты, в которых он был. Сейчас город предоставил ему с братьями общежитие.

Слесарь теплосетей Василий Макаренко на это предложение мэрии не согласился, не устроили условия. Год назад он потерял из-за обстрела русских жену Лидию. Ей было 59 лет.

Вспоминает, когда услышал гудение, подумал самолет. А это летел на их общежитие Искандер из Белгородской области, откуда и он, и жена родом. Откопать ее из-под завалов сначала пытался самостоятельно, потом позвал соседа и зятя. Женщина умерла в скорой.

На 40 дней после смерти любимой, Василий позвонил сестрам жены в Белгородскую область, сказал все, что думает, с тех пор не общается.

Читать по теме Разрушенные дома и погибший мужчина: враг ударил по Харьковской области Рассказываем про обстрел Харьковской области за прошедшие сутки 16 августа.

На годовщину трагедии во дворе уничтоженного общежития соседи поминают погибших. За столом обсуждают, кого где приютили, что будет с аварийными подъездами и теми, у кого ничего не уцелело.

Чиновники рассматривают вариант надстроить в общежитии еще два этажа, но здание все в трещинах. Поэтому сейчас работает экспертная группа, чтобы определить, возможно ли осуществить задуманное.

Люди считают, что через год все проектно-сметные работы можно было сделать. Впрочем, четких сроков чиновники не могут назвать и сейчас.

Хочется вернуться домой, в свою квартиру, где я прожила более 30 лет, — говорит жительница разрушенного общежития Людмила Шарапова.

А пока власти не спешат, в Харькове добровольцы помогают семьям, чье жилье пострадало в результате обстрелов. Совсем незнакомые ранее люди — разных профессий, возраста, не специалисты по строительному делу — берутся за инструмент и чинят откосы, двери, стены, балконы. Читай, как волонтеры вместе взялись отстраивать дома.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.